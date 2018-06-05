الفراعنة مع بلجيكا في التجربة الأخيرة

القاهرة (محمد الدمرداش)

يختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مبارياته التحضيرية قبل خوض نهائيات مونديال روسيا، اليوم، عندما يلاقي نظيره البلجيكي في مواجهة قوية بمدينة بروكسل، في ظل تميز أصحاب الأرض، وترشيحهم للمنافسة على كأس العالم، واستمرار نجم الفراعنة الأبرز، محمد صلاح، بسبب الإصابة.

واكتفى المنتخب المصري بأداء تدريب وحيد في بلجيكا بملعب المباراة، بعد انتهاء معسكره بمدينة بيرجامو الإيطالية، والذي استمر 10 أيام كاملة، حيث يخوض لقاء بلجيكا بتشكيلة مدججة بالنجوم الكبار في جميع المراكز، قبل العودة إلى القاهرة، تمهيداً للسفر إلى روسيا لخوض نهائيات المونديال.

ومن المنتظر أن يخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، مواجهة اليوم بالتشكيلة الأساسية التي من المنتظر أن تخوض غمار المونديال باستثناء محمد صلاح، نجم ليفربول، حيث ينتظر أن يدفع بعصام الحضري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي، علي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي وأحمد فتحي في الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ورمضان صبحي بالوسط، ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن في الهجوم.

ويأمل كوبر، تحقيق نتيجة إيجابية ترفع من الروح المعنوية للجماهير المصرية، خاصة وأن «الفراعنة» لم يحقق أي فوز معنوي في مبارياته الودية منذ تأهله للمونديال، بعد الخسارة أمام البرتغال 2-1 والتعادل أمام اليونان سلبيا في شهر مارس الماضي بمعسكر أقيم في سويسرا، والتعادل مع الكويت وكولومبيا.