«فيفا» يتصدى للموت الفجائي بتعديلين في القانون

منير رحومة (دبي)

كشف ميشيل دوخ رئيس اللجنة الطبية للفيفا، خلال مؤتمر الطب الرياضي الذي عقد ببرشلونة، أن كأس العالم 2018 بروسيا، ستشهد تعديلين جديدتين يطبقان لأول مرة، الأولى تتمثل في السماح لطبيب المنتخبات المشاركة بالدخول مباشرة إلى أرض الملعب ودون انتظار إشارة من حكم المباراة، في حال سقوط لاعب بشكل مفاجئ دون احتكاك مع المنافس، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية وحماية اللاعبين من خطر الموت الفجائي.

وأوضح أن أول دقيقتين بعد سقوط اللاعب تعتبر أهم مرحلة لتدخل الجهاز الطبي وإنقاذ حياة اللاعب، وأن الأمور بعدهما تتعقد ويصعب إنفاذ حياة اللاعب، لذلك عملت اللجنة الطبية بالفيفا، وبناء على الدراسات المتطورة التي قامت بها على إقناع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، بهذا التعديل الجديد.

وتتمثل الحالة الثانية، في تكليف طبيب بالتواجد في غرفة الفيديو لمراقبة حالات الاصطدام التي تحصل في راس اللاعب، وذلك بإعادة اللقطات وتقييم خطورتها، ومن ثمة مساعدة أطباء المنتخبات المشاركة للتدخل، وإنقاذ حياة اللاعبين، بما يساعد على التصدي للإصابات الخطيرة، والتي تحدث بعيداً عن عيون الأجهزة الطبية والحكام، وقد تتسبب في خطورة حقيقة على اللاعبين.

وأوضح ميشيل دوخ أن اللجنة الطبية بالفيفا تسعى في كل كأس عالم، إلى الاستفادة من التطور الحاصل في المجال الطبي والجهود المبذولة من أجل الوقاية من حوادث الإصابات في الملاعب، وسن قوانين جديدة تحمي حياة اللاعب، من ذلك قانون منح البطاقة الحمراء وطرد اللاعب الذي يتدخل على المنافس من الخلف، أو الاعتداء على المنافس في الوجه، لما في ذلك من خطورة كبيرة على سلامة اللاعبين.

وهنأ رئيس اللجنة الطبية للفيفا، مختلف المراكز الطبية المتميزة بالعالم التي تم اعتمادها مؤخراً في ديسمبر الماضي، وذلك بعد إجراءات إعادة هيكلة مختلف الإدارات العاملة بالاتحاد الدولي، وإقرار نظام وشروط جديدة للاعتماد، حيث نجح مركز فيفا الطبي بدبي في الحصول على الترخيص، بفضل استيفائه لكل الشروط والمعايير.

وأشاد الاجتماع السنوي لمديري المراكز الطبية المتميزة، والذي يعقد سنوياً على هامش مؤتمر الطب الرياضي للفيفا، بنجاح مركز فيفا الطبي بدبي في تنظيم المؤتمر السنوي لأطباء الأندية الأوروبية والعالمية، الذي عقد ديسمبر الماضي، وتم إبراز دور الإمارات في إضفاء المزيد من النجاح على البحوث العلمية التي شهدها المؤتمر، بما يفتح المجال أمام إمكانية استضافة المؤتمر مرة أخرى في 2020.

كما ثمن الاجتماع دور مركز فيفا الطبي بدبي في استضافة العديد من اللاعبين من خارج الإمارات لتقديم خدمات طبية مميزة، ما يجعل دوره ريادي في المنطقة، خاصة وأن نسبة المراجعين فيه تعد الأعلى بين المراكز الطبية الأخرى المعتمدة من قبل فيفا على مستوى العالم.