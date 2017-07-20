5 عادات غريبة للشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

تتوارث الكثير من العادات الغريبة بين الشعوب في مختف مناحي الحياة، وقد يتعدى بعضها لكونها مجرد عادة، إلى خطورتها على حياة البعض، ورغم ذلك يواصلون ممارستها وسط طقوس واحتفالات تبدو غريبة في كثير من الأحيان.. حيث أشار تقرير نشره الموقع الإلكتروني almrsal إلى تلك العادات:

1- منع العرسان من الاستحمام قبل الزفاف.. عادة غريبة يتبعها الناس في ماليزيا، وتحديداً بمنطقة بورنيو الشمالية، حيث يتم منع العروسين من دخول الحمام قبل زفافهما بثلاثة أيام، وذلك لاعتقادهم أن هذا الطقس يجلب لهم العمر المديد لزواج العروسين، وتتم مراقبة العروسين في هذه الفترة حتى لا يقوم أي منهما بالاستحمام قبل الموعد المحدد.

2- حمل العريس عروسه والمشي على الفحم.. في طقس غريب من طقوس الصين للزواج، يجبر الزوج على المشي على فحم مشتعل قبل أن يدخلا إلى بيتهما، وهذا الطقس يعتبرونه دليلاً على الحياة الناجحة بين العروسين.

3- وليمة القرود في تايلاند: يقام سنوياً في تايلاند احتفال خاص بالقرود في محافظة وبوري في بانكوك، وذلك بعمل وليمة كبيرة تزن لأكثر من ثلاثة أطنان من الفواكه والخضراوات التي تحبها القرود.

4- مسابقة تشويه الوجوه في إنجلترا: مسابقة تقام في الريف بإنجلترا سنوياً منذ عام 1267 يقوم بها المتسابقون بوضع حدوة الحصان حول وجوههم ليظهروا الوجه بأبشع أشكاله، والفائز هو من يكون صاحب الوجه الأبشع.

5- عادة قطع الأصابع في إندونيسيا: عادة غريبة الأطوار تتبعها قبيلة تدعى «داني» في إندونيسيا، حيث إنها تجبر النساء على قطع أجزاء من أصابعهن عند وفاة أحد أفراد الأسرة، وذلك بهدف جعلهن يشعرن بالألم العاطفي ذاته الذي يشعرن به، ويتم ربط أصابع المرأة بحبل رفيع حتى يتم تخديرها، ثم يقطع جزء من أحد الأصابع ويتم كي الأصبع المبتور.