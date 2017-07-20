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الألوان تكشف أسرار الفتيات
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تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الألوان الكثير من أنماط شخصيات الفتيات، حيث تشعر إحداهن بالراحة حين توجد في غرفة يسيطر عليها لون معين، أو حين ترتديه، ولكن من دون أن تعتمده لوناً مفضلاً لأسباب في شخصيتها تدفعها إلى اختيار لون آخر.. وهو ما أشار إليه تقرير نشره الموقع الإلكتروني yasmina تناول دلالة الألوان وعلاقتها بالشخصية:

. الأزرق: يعني أن الفتاة تميل إلى «الكلاسيكية» وأنها واقعية وتخاف من التغييرات الجذرية في حياتها.

. الأبيض: تكره المبالغة، وتفضّل البساطة في كلّ ما تقوم به، ولا تتوقّع من الأمور أكثر مما تُظهر لها.

. الأسود: قد تكون تحت تأثير حالة نفسية، لذا تفضل الاختفاء والعيش بمنأى عن عيون الناس.

. الزهري: يعني أنها طفلة لن تكبر أبداً، وأنها متمسّكة بالحياة حتّى الرمق الأخير. ... المزيد
     
 

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