قائد أوروجواي: السعودية يمكنها تفجير المفاجأة

مونتفيديو (د ب أ)

أكد دييجو جودين مدافع وقائد منتخب أوروجواي، أن وجود اللاعب محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب المصري يضيف لقوة منتخب الفراعنة.

ويلتقي منتخبا مصر وأوروجواي في 15 يونيو الحالي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وتحوم الشكوك حول لحاق صلاح بهذه المباراة، نظراً للإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جودين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مونتفيديو، أن لاعبين مثل صلاح يصنعون الفارق. وقال جودين: من الواضح أن مستوى المنتخب المصري يختلف مع وجود صلاح، عما يكون في غيابه. قوة الفريق تتزايد عندما يتواجد صلاح. وإلى جانب المواجهة مع المنتخب المصري.

وسيلتقي منتخب أوروجواي نظيريه السعودي والروسي في نفس المجموعة بالمونديال يومي 20 و25 على الترتيب. وأشار جودين إلى أن المنتخب السعودي يمكنه تفجير مفاجأة، وأن المنتخب الروسي صاحب الأرض استعد للبطولة لفترة طويلة ولن يكون التغلب عليه أمراً سهلاً، ويتطلع منتخب أوروجواي لتقديم بطولة جيدة، كما أشار جودين إلى أن حلم الفريق هو المنافسة على اللقب. وأوضح: نحلم جميعاً ونحلم بنفس القوة التي يحلم بها ثلاثة ملايين أوروجوياني. ولكن أهم شيء الآن هو مباراتنا الأولى أمام المنتخب المصري، ثم سنواصل التقدم.