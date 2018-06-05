الإمارات_معاك_يالأخضر «السعودي» يتوج مشوار «المراحل الخمس» بمواجهة البطل

معتز الشامي(دبي)

يواصل الأخضر السعودي تدريباته بمدينة بادراجاز السويسرية، بطموحات كبيرة وروح معنوية عالية، رغبة في مواصلة مشوار الإعداد والتحضير لمباراة الافتتاح لكأس العالم بموسكو 14 الجاري، أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور، ويتواصل التلاحم الجماهيري خلف المنتخب السعودي، في كل من الإمارات والسعودية، حيث وجد وسم، #الإمارات_معاك_يالأخضر، تفاعلاً كبيراً من جماهير البلدين الشقيقين، كما يحظى معسكر الأخضر بمتابعة واهتمام صحف عربية وعالمية، تسعى لمتابعة وتتبع «الأخضر» كلما حل أو ارتحل، وبدأت الحصة التدريبية للأخضر مساء أمس، باجتماع عقده المدرب مع اللاعبين، أكد من خلاله على أهمية المرحلة الحالية والتركيز ومضاعفة الجهد استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.

وقسم بيتزي اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب بيرو الأحد الماضي، حيث خضعوا لتمارين استشفائية برفقة المعد البدني، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وخصصت لهم تدريبات بدنية متنوعة وسرعات، بالإضافة لتمارين التقوية.

وعلى الجانب الآخر، التقى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اللاعبين المستبعدين من قائمة الأخضر النهائية لمونديال روسيا 2018، ووجه لهم الشكر على دورهم خلال الفترة الماضية من فترة الإعداد والتحضير، متمنياً لهم مواصلة المستويات المميزة، لحجز مكان في تشكيلة الأخضر في قادم المنافسات، فيما استقر بيتزي مدرب الأخضر على قائمة الـ23 لاعبًا، والتي شهدت استبعاد الخماسي نواف العابد، فواز القرني، محمد الكويكبي، محمد جحفلي وسعيد المولد.

وكان آل الشيخ في وداع اللاعبين قبيل مغادرتهم سويسرا، حيث يقيم المنتخب السعودي معسكره هناك، من جهة ثانية اعتبرت وسائل إعلام سعودية أن غياب العابد والكويكبي والمولد والجحفلي بمثابة مفاجأة مدوية للشارع الرياضي السعودي، وغاب العابد الذي يبدو أن بيتزي لم يقتنع باكتمال جاهزيته، عن المباريات خلال الأشهر الخمسة الماضية، بسبب الإصابة، قبل أن يشارك في خسارة الأخضر أمام بيرو، بثلاثية نظيفة، الأحد الماضي،