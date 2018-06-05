دبا الفجيرة يجدد عقد فتوحي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أعلنت إدارة دبا الفجيرة عن تجديد عقد لاعبها المغربي إدريس فتوحي، «28 عاماً» لمدة موسم جديد، ليلعب موسمه الثالث مع الفريق، بعد أن شارك في قيادة الفريق للبقاء في دوري الخليج العربي لموسمين على التوالي.

ووقع فتوحي عقده الجديد مع إدارة النادي، ليكمل علاقته المميزة مع دوري الخليج العربي، حيث يقضي موسمه السابع له بالدولة، والسادس في دوري الخليج العربي، حيث ارتدى قميص عجمان 4 مواسم منها موسمان في دوري الأولى، وموسمان مع دبا الفجيرة، وسجل فتوحي 42 هدفاً طوال مشواره في المواسم الستة الماضية في كل المسابقات. وأعرب فتوحي عن سعادته ببقائه في الفريق للموسم الثالث على التوالي. ووعد الجماهير بتقديم موسم أفضل من سابقه في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق.