اتفاق نهائي لانتقال عايض من دون مقايضة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أنهت شركة الوحدة لكرة القدم كافة التفاصيل المتعلقة بصفقة انتقال محمد عايض مدافع الجزيرة إلى صفوف الوحدة، بشكل نهائي مع اللاعب وناديه، ومن دون مقايضة اللاعب بأي لاعب من الوحدة، بحسب أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، الذي أكد أن الاتفاق مع الجزيرة واللاعب تم بشكل نهائي، وتبقى فقط الأمور الإجرائية التي تستكمل خلال يومين.

وأوضح الرميثي أن رغبة الوحدة في الاحتفاظ بلاعبيه في الخط الخلفي، كانت سبباً في أن تكون صفقة محمد عايض غير مرتبطة بانتقال لاعب في المركز نفسه من الوحدة، وأكد أن شركة كرة القدم تدرس ملفات عدد من اللاعبين من جنسيات مختلفة لاختيار لاعب من بينهم ليخلف الدولي المجري بلازيس جوجاك، الذي انتهى عقده مع أصحاب السعادة بنهاية الموسم، وأن الأسبوعين المقبلين سيشهدان حسم اختيار الأجنبي الرابع لينضم إلى الثلاثي تيجالي وباتنا وشانج ريم.

من جهة أخرى، أعلن الرميثي أن نادي الوحدة ينظم مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل، لإطلاق شعاره الجديد للنادي وشركاته الثلاث، والذي يعكس هوية النادي.

وقال الرميثي، إن تغيير الشعار جاء لمواكبة صورة النادي الجديدة بعد التجديدات التي يشهدها استاد آل نهيان الذي سيفتتح بشكله الجديد سبتمبر المقبل، هذا بجانب أن الشعار الجديد يعكس تطلعات النادي المستقبلية.