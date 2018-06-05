«لايف 1» يظفر بلقب بطولة زايد الخير لـ «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق «لايف 1» بلقب بطولة زايد الخير الرمضانية لكرة القدم لـ «أبوظبي للإعلام»، بفوزه على فريق التوزيع بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير الذي تابع مجريات اللقاء بتشجيع ومؤازرة الفريقين بملعب أبوظبي للإعلام في مبنى التلفزيون، كما حقق فريق الشؤون الإدارية 1 المركز الثالث، بعد انسحاب فريق «لايف 2».
حضر مراسم تتويج الفرق الثلاثة الفائزة، سلطان المنصوري مدير إدارة الشؤون الإدارية رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان الحاتمي الرئيس التنفيذي لإدارة التوزيع وصالح الجابري مدير إدارة الخدمات، كما توج فريق الدائرة المالية بلقب الفريق المثالي، وتسلم الجائزة كابتن الفريق طالب الزعابي، بينما احتكر الفريق البطل جميع الألقاب الفردية بحصول ناصر الزعابي على لقب أفضل لاعب في البطولة وحمد العكبري على لقب هداف البطولة، ومهند زيدان على لقب أفضل حارس في البطولة.
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من جانبه، هنأ سلطان المنصوري أصحاب المراكز الأولى، مشيداً بالمستوى الجيد الذي قدمه الفريقان في المباراة الختامية، والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل مع مجريات المباراة الحماسية والتي أكدت نجاح البطولة التي تنظم في أبوظبي للإعلام تحت اسم زايد الخير، احتفالاً بعام زايد
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ومن جانبه، أوضح ناصر الزعابي كابتن فريق «لايف» أن المباراة النهائية لم تكن سهلة على الإطلاق، خصوصاً وأن الفريق المنافس كان حاضراً وبقوة بحكم المستوى الكبير الذي قدمه في الشوط الأول على الأقل، مشيراً إلى أن الفوز باللقب يبعث على الفخر خصوصا أن البطولة تحمل اسم غال علينا، موجهاً شكره إلى جميع اللاعبين الذين قدموا كل مالديهم طوال البطولة
وأضاف: اللقب لم يأت من فراغ، ويدل على التخطيط الجيد والعمل الكبير الذي قمنا به منذ اليوم الأول للبطولة، إضافة إلى التدريبات التي خضناها قبل بداية البطولة من أجل الانسجام والتفاهم فيما بيننا.