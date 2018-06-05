«لايف 1» يظفر بلقب بطولة زايد الخير لـ «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق «لايف 1» بلقب بطولة زايد الخير الرمضانية لكرة القدم لـ «أبوظبي للإعلام»، بفوزه على فريق التوزيع بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير الذي تابع مجريات اللقاء بتشجيع ومؤازرة الفريقين بملعب أبوظبي للإعلام في مبنى التلفزيون، كما حقق فريق الشؤون الإدارية 1 المركز الثالث، بعد انسحاب فريق «لايف 2».

حضر مراسم تتويج الفرق الثلاثة الفائزة، سلطان المنصوري مدير إدارة الشؤون الإدارية رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان الحاتمي الرئيس التنفيذي لإدارة التوزيع وصالح الجابري مدير إدارة الخدمات، كما توج فريق الدائرة المالية بلقب الفريق المثالي، وتسلم الجائزة كابتن الفريق طالب الزعابي، بينما احتكر الفريق البطل جميع الألقاب الفردية بحصول ناصر الزعابي على لقب أفضل لاعب في البطولة وحمد العكبري على لقب هداف البطولة، ومهند زيدان على لقب أفضل حارس في البطولة.

وفي مجريات اللقاء النهائي، أكد فريق لايف تفوقه في الشوط الثاني بعد تعادل الفريقان في الشوط الأول بهدف لكل منهما، تقدم فريق التوزيع في بداية الشوط الأول، ليعادله بعد ذلك لايف، ومع بداية الشوط الثاني عاود التوزيع تقدمه، ليرد لايف بالتعادل، ويضيف ثلاثة أهداف لتصبح النتيجة 5-2، ثم حاول التوزيع تقليص الفارق لينجح في تسجيل الهدف الثالث، والرابع الذي جاء من علامة الجزاء، وأتت معه صافرة ختام المباراة النهائية.

من جانبه، هنأ سلطان المنصوري أصحاب المراكز الأولى، مشيداً بالمستوى الجيد الذي قدمه الفريقان في المباراة الختامية، والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل مع مجريات المباراة الحماسية والتي أكدت نجاح البطولة التي تنظم في أبوظبي للإعلام تحت اسم زايد الخير، احتفالاً بعام زايد

وقال: حضور موظفي أبوظبي للإعلام في مثل هذه البطولات يعزز أواصر التواصل والخروج عن جو العمل، من خلال تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية التي تعود بالفائدة على الشخص قبل الغرض الرياضي منها، مؤكداً أن أبوظبي للإعلام حريصه على تشجيع موظفيها لممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف البطولات التي تنظم على مستوى جميع الدوائر والإدارات لديها.

ومن جانبه، أوضح ناصر الزعابي كابتن فريق «لايف» أن المباراة النهائية لم تكن سهلة على الإطلاق، خصوصاً وأن الفريق المنافس كان حاضراً وبقوة بحكم المستوى الكبير الذي قدمه في الشوط الأول على الأقل، مشيراً إلى أن الفوز باللقب يبعث على الفخر خصوصا أن البطولة تحمل اسم غال علينا، موجهاً شكره إلى جميع اللاعبين الذين قدموا كل مالديهم طوال البطولة

وأضاف: اللقب لم يأت من فراغ، ويدل على التخطيط الجيد والعمل الكبير الذي قمنا به منذ اليوم الأول للبطولة، إضافة إلى التدريبات التي خضناها قبل بداية البطولة من أجل الانسجام والتفاهم فيما بيننا.