«في شرع مين».. أفضل أدوار سيد درويش

القاهرة (الاتحاد)

«في شرع مين، قاضي الهوى، يذله خصمه ويحكمه، هو الطبيب مالوش دوا، وسري ازاي أكتمه، يا دي النواح بالسر باح، يكفي افتضاح بين العباد، أمري اشتهر».. مقدمة واحد من أفضل الأدوار الغنائية التي شدا بها الموسيقار سيد درويش ولحنه أيضاً، ويصنف بحسب مؤرخين ومتخصصين في الموسيقى على أنه أحد أجمل أدوار الشيخ سيد من مقام الزنجران، وهو مقام جديد من ابتكاره.

وكتب كلماته الشاعر محمد يونس القاضي «1888/&rlm&rlm 1969» ويعد شيخ المؤلفين المصريين، وكتب عشرات الأغنيات الوطنية والعاطفية، ومنها «أهو ده اللي صار» و«شال الحمام حط الحمام»، و«أنا هويته وانتهيت» و«يا بلح زغلول» و«خفيف الروح بيتعاجب» و«يا عزيز عيني» و«يمامة حلوة»، والنشيد الوطني المصري، وتجلت عبقريته في الأغنيات الوطنية عند التقائه بسيد درويش العام 1917، وهو مكتشف الموسيقار محمد عبدالوهاب، كما اكتشف أم كلثوم، وسافر إليها في قريتها في المنصورة وأقنع والدها الشيخ إبراهيم بالرحيل إلى القاهرة، والتحول إلى غناء القصائد والأغاني العاطفية والوطنية بجانب الإنشاد الديني.

وقال الناقد والمؤرخ الموسيقي الدكتور أسامة عفيفي، إن المقام الذي لحن منه سيد درويش الدور يتميز عن المقامات الأخرى بأنه لا يتشابه مع أي مقام آخر، وأنه كما هو معروف هناك مقامات عديدة تتخذ أسماء جديدة لمجرد اختلاف درجة الركوز، بينما هي في الواقع تصوير لمقامات موجودة، وأنه في مقطع الآهات الذي يؤديه الكورس نسمع سيد درويش يؤدي بصوته لحناً آخر لا يمكن اعتباره لحناً مستقلاً، بل أنغام مصاحبة للحن الأساسي، وهي أنغام توافقية قصد بها توليد نسيج هارموني بازدواج صوتي متآلف لأول مرة في الموسيقا العربية، وتكرر الأمر نفسه في بقية كلمات الدور: الصب من بعدك هلك، والصبر له أحسن طبيب، تركت أهلي وملت لك، والناس بتعطف ع الغريب، وانت لك أخلاق ملك، قلبي انشبك، جُد بالمراد لي يا قمر، وأن الموسيقار محمد عبدالوهاب قدم نموذجاً مشابهاً لهذا التطبيق المتطور في إحدى أغنياته، لكنه لم يكرر التجربة ولم يحاول ذلك غيرهما من الملحنين، وتأثر عبدالوهاب بفن سيد درويش معروف، لكن كان من الغريب حقاً أن يمتد ذلك التأثر نحو نصف قرن من الزمان إلى سبعينيات القرن العشرين، لنسمع لحن آهات «في شرع مين» من الدقيقة 5.22 إلى 5.34 كما هي في ختام لحن عبدالوهاب لأم كلثوم في قصيدة «أغداً ألقاك».