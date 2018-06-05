«يوم زايد للعمل الإنساني».. احتفالية في ذكرى رحيل المؤسس

رضا سليم (دبي)

احتفت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار، «قدرات لا حدود لها»، بيوم زايد للعمل الإنساني أمس الأول الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان كل عام، تخليداً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي الاحتفالية مساهمة من اللجنة المنظمة للدورة في الاحتفالات بيوم زايد للعمل الإنساني التي تعم البلاد في رمضان من كل عام، استذكاراً لدور مؤسس الدولة ومساهماته الإنسانية الكبيرة للوطن والعالم التي ما زالت حاضرة على أرض الواقع.

وزينت صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الجدران الخارجية لمجمع ند الشبا الرياضي، وتعطرت الصالات الرياضية بكلمات قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي حملت عنوان «نم قرير العين بعد التعب يا أبي الأكبر من بعد أبي»، والتي غناها الفنان حسين الجسمي، حيث ترددت هذه الأغنية المؤثرة على مسامع الجماهير والمشاركين في صالات كرة القدم والبادل تنس وأرجاء المجمع الرياضي طوال الليلة، وذلك مساهمة من اللجنة المنظمة للدورة في الاحتفالية الوطنية «يوم زايد للعمل الإنساني»، والذي يأتي بالتزامن مع «عام زايد».

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على إقامة هذه الاحتفالية وفاء منها للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كل عام، والتي يتفاعل معها جميع زوار المجمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وكونها تحمل رسالة وفاء وتقدير لا ينضب للقائد الراحل الذي أفنى عمره في بناء الوطن وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام في هذا الوطن، فحوله إلى ما هو عليه الآن واحة سلام وازدهار منهجه السعادة والإبداع، ووضع نهجاً تترجمه القيادة الرشيدة، سيراً على خطى الوالد المؤسس.