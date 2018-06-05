«يوم زايد للعمل الإنساني».. احتفالية في ذكرى رحيل المؤسس

رضا سليم (دبي)
احتفت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار، «قدرات لا حدود لها»، بيوم زايد للعمل الإنساني أمس الأول الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان كل عام، تخليداً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتأتي الاحتفالية مساهمة من اللجنة المنظمة للدورة في الاحتفالات بيوم زايد للعمل الإنساني التي تعم البلاد في رمضان من كل عام، استذكاراً لدور مؤسس الدولة ومساهماته الإنسانية الكبيرة للوطن والعالم التي ما زالت حاضرة على أرض الواقع.
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وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على إقامة هذه الاحتفالية وفاء منها للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كل عام، والتي يتفاعل معها جميع زوار المجمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وكونها تحمل رسالة وفاء وتقدير لا ينضب للقائد الراحل الذي أفنى عمره في بناء الوطن وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام في هذا الوطن، فحوله إلى ما هو عليه الآن واحة سلام وازدهار منهجه السعادة والإبداع، ووضع نهجاً تترجمه القيادة الرشيدة، سيراً على خطى الوالد المؤسس.
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