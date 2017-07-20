ياسر جلال: خجلي من طرق الأبواب.. أخّر نجوميتي

سعيد ياسين (القاهرة)

كشف الممثل ياسر جلال أن خجله من طرق أبواب المنتجين كان سبباً فى تأخر نجوميته، بالرغم من بدايته السينمائية في فيلم «سعد اليتيم»، وبعض أفلام الفنانة نادية الجندي، ومنها «الرغبة» الذي كان له صدىً جيداً عند الجمهور، لكن بعدها ظهرت موجة الأفلام الشبابية والتي شارك في إنتاجها مجموعة جديدة من شركات الإنتاج، التي تعاملت فيها مع فنانيها.

وقال إنه أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية مع أخيه رامز جلال، كان يطلق عليهما حسام وإبراهيم حسن، مع اختلاف توجهات كلا منهما.

رشدي أباظة

وعن جديده، قال إنه عُرض عليه تجسيد مسلسل يحكي السيرة الذاتية للفنان الكبير رشدي أباظة، إلا أنه اعتذر عن خوض هذه التجربة، متمنياً بأن يستمر في التعامل مع مجموعة «فنون مصر»، إلا أنه يعلم أنهم يسيرون وفق خطط مدروسة ولا يعلم ما هي خططهم المقبلة، وأضاف أنه تلقى مؤخراً العديد من الأعمال، إلا أن المعيار الأول في اختياراته ليس المادة، بل جودة النص وأدوار بقية الممثلين، لأن العمل في الأساس عمل جماعي.