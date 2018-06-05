«شرطة دبي» يحتفظ بلقب «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

حافظ فريق «شرطة دبي» على لقب بطولة «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية لسباعيات كرة القدم، للعام الثاني على التوالي، وذلك بتغلبه على فريق «المرحوم إبراهيم المعروف» «5-4»، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية للنسخة الثامنة، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأسدل الستار على منافساتها مساء أمس الأول على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في نهائي البطولة التي أقيمت منذ الثالث من شهر رمضان المبارك وشهدت مشاركة 19 فريقاً

وتوج اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزيات، رئيس اللجنة المنظمة يرافقه العميد خالد شهيل مدير إدارة إسعاد المجتمع في شرطة دبي ونائب رئيس اللجنة المنظمة، والعقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، الفرق الثلاثة الأوائل بالميداليات والكؤوس، حيث حصل فريق «بن درويش» على المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، ونال فريق «المرحوم إبراهيم المعروف» المركز الثاني ومكافأة مالية قدرها 75 ألف درهم، فيما حصل فريق «شرطة دبي» على كأس البطولة والمركز الأول، ومكافأة مالية قدرها 100 ألف درهم.

كما تكريم اللاعبين المميزين في البطولة، حيث حصل محمد عمر لاعب منتخبنا الوطني السابق قائد فريق «الفهود» على جائزة أفضل لاعب، ونال أحمد حسين حارس مرمى فريق «شرطة دبي» على لقب أفضل حارس، وحسم حسن معروف مهاجم فريق «المرحوم إبراهيم المعروف»، لقب الهداف برصيد 7 أهداف، ونال محمد علي شاه مدرب الفريق البطل لقب «أفضل مدرب»، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذهب لقب الفريق «المثالي» إلى فريق «شرطة أبوظبي».

وأعرب محمد شاه مدرب فريق «شرطة دبي» عن بالغ سعادته بالإنجاز الكبير، الممثل باحتفاظ فريقه باللقب للعام الثاني على التوالي، وأضاف: الحفاظ على القمة أصعب بكثير من الوصول إلى اللقب، وبالتالي فإن التتويج في نسخة العام الحالي يعد إنجازاً كبيراً يعكس المستوى الفني المتميز الذي وصل إليه فريق شرطة دبي.

وتابع: شهدت منافسات النسخة الثامنة، مستوى راقٍ من جميع الفرق، بفضل اعتماد هذه الفرق على لاعبين من أندية المحترفين، بجانب لاعبين دوليين سابقين حققوا إنجازات هامة مع المنتخبات الوطنية، ولهم باع طويل وخبرة في كرة القدم.