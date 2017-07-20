مي نور الشريف تستعد لـ «هجرة الصعايدة»

القاهرة (الاتحاد)

تستعد مي نور الشريف لتصوير دورها في مسلسل «هجرة الصعايدة» أمام وفاء عامر وسلاف فواخرجي، وهو المسلسل الذي خرج من سباق رمضان الماضي لأسباب إنتاجية، وتأجل تصويره إلى ما بعد عيد الفطر على أن يعرض بعيداً عن شهر رمضان خلال شهر مارس المقبل.

وتواصل مي بالمسلسل الجديد حضورها الدرامي بعدما شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل «اللهم اني صايم» أمام مصطفى شعبان، وجسدت فيه شخصية جديدة تماماً عليها لفتاة خفيفة الظل تحب النميمة التي تضعها في مواقف كثيرة مضحكة، وكانت قد عادت بدورها في «اللهم اني صايم» إلى الدراما بعد غياب خمس سنوات منذ آخر مشاركة لها في مسلسل «قضية معالي الوزيرة» أمام الهام شاهين ومصطفى فهمي.