كريم عبد العزيز: الجزء الثاني من «الزيبق» رمضان المقبل

محمد قناوي (القاهرة)

أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «الزيبق»، وقال: رغم أن المسلسل له طبيعة خاصة، إلا أن هناك جمهوراً عريضاً، سواء في منطقة الخليج أو في مصر، حرص على مشاهدة المسلسل والتفاعل معه.

وأكد أن مسلسل «الزيبق» مختلف عن كل الأعمال التي قدمت من قبل عن جهاز المخابرات المصرية، لأن أحداثه وقعت في زمن قريب، مأخوذة عن ملفات المخابرات العامة المصرية، وتبدأ أحداثه منذ عام 98 حتى عام 2003 على عكس ما قدم من قبل، والذي كانت أحداثه تدور قبل حرب أكتوبر المجيدة، لافتاً إلى أن المسلسل سيكون له جزء ثان في رمضان 2018.

وكشف كريم عبدالعزيز عن التميز في «الزيبق» عن الأعمال الأخرى، حيث قدم قصة وقعت أحداثها في نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، بما يعني أن العمل جديد، وهو فارق أراه كبيراً.

وعن الاختلاف بين مسلسل «الزيبق» وفيلم «أولاد العم» الذي قدمه أيضاً مع شريف منير، وبمشاركة منى زكي وإخراج شريف عرفة، فأوضح أن فيلم «أولاد العم» كان رواية خيالية، أما «الزيبق» فهي قصة حقيقية نفذتها المخابرات المصرية في الفترة من 1998 و2003، وهو فارق كبير بين العملين، ومن المصادفة أن أقوم بالبطولة مع شريف منير كما حدث في الفيلم.

أما بخصوص السينما، فقال كريم عبدالعزيز: «سنبدأ قريباً التحضير لفيلم سينمائي جديد مع المخرج وائل إحسان والمنتج أحمد السبكي، وجارٍ حالياً ترشيح بقية فريق العمل».