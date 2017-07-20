شرب الماء بكثرة صيفاً يخفف الوزن

أبوظبي (الاتحاد)

خلال أيام الصيف الحارة، يروي الماء العطش وينعش القلب والروح، فعند تناوله في ظل حرارة الطقس، نشعر وكأننا نحيا من جديد، وعن كمية الماء التي يجب أن نمد الجسم بها في اليوم، تقول خولة الحوسني اختصاصية تغذية بمركز الزعفرانة بأبوظبي، إن كمية السوائل التي يحتاج إليها الجسم في فصل الصيف تختلف من شخص لآخر حسب العمر والوزن والحركة البدنية، كما أن الطقس يلعب دوراً كبيراً في تحديد كمية الماء اللازمة للجسم، وكلّما ازدادت حرارة الطقس احتاج الجسم إلى كمية أكبر من الماء، ويستحب أن يضاف إليه شرائح الليمون، أو قطرات من ماء الزهر.

وبحسب الحوسني، فإن الأطفال من عمر سنة وما فوق يجب أن ينتظموا في شرب الماء، حيث يحتاج الطفل إلى 0.8 -1.4 لتر في اليوم، بينما يحتاج المراهق إلى 1.6 لتر على الأقل، مشيرة إلى أن الكمية تزيد حسب الحركة البدنية، بينما يحتاج الإنسان البالغ إلى نحو 1.5- 2 لتر في اليوم، أي ما يعادل 8 أكواب مياه. وهذا يكفي لغالب الأشخاص في الطقس المعتدل، وتزداد الكمية في الطقس الحار، وعند ممارسة التمارين الرياضية، التي تستدعي شرب المزيد من الماء.

وتشدد الحوسني على شرب كوب من الماء قبل التمرين ونصف كوب كل 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من التمارين الرياضية يجب التعويض عن السوائل المفقودة بالماء أو العصائر، خاصة إذا كان التمرين عنيفاً.

وتؤكد الحوسني أن شرب الماء بكثرة يساعد على إنقاص الوزن، وتضيف: «عند اتباع الحمية لتخفيف الوزن، عليكِ الإكثار من شرب الماء لتأمين حاجة الجسم، حيث إن الماء يساعد في عملية خسارة الوزن، فتناول 2- 3 لترات في اليوم يساعدك على تقليل الشهيّة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الصيف، ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالماء، والتي تساهم في زيادة مدخول الجسم من السوائل.