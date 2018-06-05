برازيليان على أبواب «العميد»

وليد فاروق (دبي)

أتم نادي النصر اتفاقه مع مهاجم برازيلي جديد من أجل الانضمام إلى صفوف «العميد» بداية من الموسم المقبل لتدعيم قدراته الهجومية، ومن المنتظر التوقيع رسميا مع اللاعب، الذي يتحفظ النادي في الإفصاح عن اسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعدما وصل اللاعب بالفعل إلى دبي لاستكمال المفاوضات وإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل التوقيع الرسمي معه.

ولن يقتصر تدعيم النصر على هذا اللاعب البرازيلي ليشمل أيضا برازيلياً آخر وهو ماركوس دا سيلفا الشهير بـ«كينو» مهاجم فريق بالميراس والذي كشفت صحيفة «يو أو إل سبورت» البرازيلية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة وإن كان نادي بالميراس متمسكاً بالحصول على مقابل مادي أعلى مما قدمه النصر والذي وصل إلى 7 ملايين يورو.

ويعتبر «كينو» من العناصر المهمة في بالميراس، وينتهي عقده في صيف عام 2020، وشارك اللاعب مع الفريق في 84 مباراة حتى الآن وأحرز 19 هدفا.

يذكر أن النصر سبق وأن تعاقد مع البرازيلي صامويل روزا مهاجم فريق حتا السابق، والذي يعد أول البرازيليين الجدد في صفوف «العميد» للموسم المقبل.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين اقترب النصر من إبرام عدة صفقات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأقرب لضم خميس إسماعيل لاعب وسط نادي شباب الأهلي- دبي والذي دخل أكثر من ناد في مفاوضات معه، وكذلك الحسن صالح ظهير أيسر فريق الإمارات في ظل صفقة تبادلية مع ناديه.