سارة المحايسي: خطة غذائية لإنقاص الوزن في 10 أيام

أحمد النجار (دبي)

أكدت اختصاصية التغذية سارة المحايسي، أن هناك مجموعة من النصائح والعادات الغذائية إلى جانب بعض التمارين الرياضية الخفيفة يمكنها أن تساهم في خسران 5 إلى 10 كيلوجرامات من وزن الجسم على مدار 30 يوماً، ولفتت المحايسي إلى أهمية تخفيف الوزن لتجنب أمراض ما بعد الأربعين، وتحسين المظهر والقوام.

4 وجبات

أوضحت سارة المحايسي، أنه يمكن تقسيم اليوم إلى 4 وجبات، تتضمن وجبة الإفطار وتتضمن التمر والمشروبات الخفيفة، وتناول الوجبة الرئيسة التي تحتوي على البروتين الكربوهيدرات وعدم تناول الحلويات معها كونها تفتح الشهية وتشجع الجسم على التهام المزيد من السكريات، وبعد ذلك يمكن الخروج لممارسة بعض أنواع الرياضة مثل المشي السريع لمدة نصف ساعة، وبعدها تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين مثل جبنة قليلة الدسم أو 3 بيضات أو علبة تونة أو قطعة سمك مع طبق سلطة وقطعة فاكهة يفضل أن تكون من الحمضيات كونها قليلة السكريات مثل الكيوي أو التفاح الأخضر؛ لأنهما يساعدان على عملية الحرق. أما الوجبة الرابعة، يفضل أن يحتوي على كل العناصر الضرورية للجسم ويمكن اختيار البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا، كونها غنية بالبروتين، إلى جانب السلطات والشوفان مع الحليب منزوع الدسم وشرائح الموز والفراولة وبعض المكسرات مثل اللوز والجوز غير المملحة لكي لا تسبب حبس السوائل.

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