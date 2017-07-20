سارة المحايسي: خطة غذائية لإنقاص الوزن في 10 أيام

أحمد النجار (دبي)
أكدت اختصاصية التغذية سارة المحايسي، أن هناك مجموعة من النصائح والعادات الغذائية إلى جانب بعض التمارين الرياضية الخفيفة يمكنها أن تساهم في خسران 5 إلى 10 كيلوجرامات من وزن الجسم على مدار 30 يوماً، ولفتت المحايسي إلى أهمية تخفيف الوزن لتجنب أمراض ما بعد الأربعين، وتحسين المظهر والقوام.
4 وجبات
أوضحت سارة المحايسي، أنه يمكن تقسيم اليوم إلى 4 وجبات، تتضمن وجبة الإفطار وتتضمن التمر والمشروبات الخفيفة، وتناول الوجبة الرئيسة التي تحتوي على البروتين الكربوهيدرات وعدم تناول الحلويات معها كونها تفتح الشهية وتشجع الجسم على التهام المزيد من السكريات، وبعد ذلك يمكن الخروج لممارسة بعض أنواع الرياضة مثل المشي السريع لمدة نصف ساعة، وبعدها تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين مثل جبنة قليلة الدسم أو 3 بيضات أو علبة تونة أو قطعة سمك مع طبق سلطة وقطعة فاكهة يفضل أن تكون من الحمضيات كونها قليلة السكريات مثل الكيوي أو التفاح الأخضر؛ لأنهما يساعدان على عملية الحرق. أما الوجبة الرابعة، يفضل أن يحتوي على كل العناصر الضرورية للجسم ويمكن اختيار البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا، كونها غنية بالبروتين، إلى جانب السلطات والشوفان مع الحليب منزوع الدسم وشرائح الموز والفراولة وبعض المكسرات مثل اللوز والجوز غير المملحة لكي لا تسبب حبس السوائل.
أعداء الريجيم
حول الأكلات والأغذية الممنوعة في هذه الخطة الصحية، تنصح اختصاصية التغذية بمقاطعة السكر والملح، كونهما ألد أعداء الريجيم والحميات، فهما قاتلان صامتان يسببان الأمراض الخطيرة، مثل الضغط والسكري والسرطان والجلطات الدماغية والصدرية؛ لهذا فإن سر نجاح أي ريجيم يكمن في السيطرة عليهما والتحكم باحتياجاتنا منهما، من عدم تناول الأكلات التي تعتمد على القلي بالزيت ومحاولة تقليلها على المائدة، مع ضرورة استخدام زيت الزيتون بنسبة قليلة جداً، والابتعاد عن الحلويات والسكريات بأنواعها ويمكن استبدالها بالفاكهة والعصائر الطازجة والتمور، واستبدال الخبز الأبيض بالأسمر، ويفضل الاعتماد على الأكلات المشوية سواء السمك والدجاج، مع الامتناع عن تناول كميات من الأرز والمعكرونة والمعجنات والموالح بأنواعها كونها أكلات مدمرة تفسد أي حمية أو ريجيم، ويجب الإكثار من شرب الماء، خاصة عند أداء التمارين الرياضية أو المشي. ... المزيد