«شفاء جذور الأمراض».. لتنقية الجسم من السموم

الكبيرة التونسي (أبوظبي)

أصبح التوقف عن تناول الطعام لفترة طويلة وتجنب وجبة العشاء من الوصفات التي يوصى بها عالمياً، ويُشهد لها بأهميتها لتنظيف الجسم من السموم، هذا ما يؤكده برنامج «شفاء جذور الأمراض» الذي يعتمد على تنقية الجسم من السموم، وعن ذلك تقول الدكتورة ريم النعيمي طبيبة جراحة عامة، وسفيرة الشرق الأوسط لبرنامج تنقية الجسم من السموم، واختصاصية الوخز بالإبر الصينية، إن البرنامج يساعد على شفاء جميع الأمراض، سواء أكانت أمراض الجهاز الهضمي كالقرحة، القولون العصبي، الإمساك، سوء الهضم، والحموضة.. أو غيرها من الأمراض كآلام المفاصل، وغيرها مثل الصداع، المغص، آلام الدورة الشهرية، آلام التشنجات العضلية، أو القلق والتوتر والاكتئاب، انخفاض مستويات التركيز، مشاكل الحساسية، مشاكل الجلد، الكوليسترول، ومضاعفات مرض السكري.

مبادئ أساسية

وتضيف أن صحة الإنسان تتمثل في سلامة جذوره الجسدية، مؤكدة أن جذور الإنسان تمتد في مركزه الذي يمثله الجهاز الهضمي، حيث إن قوة الشجرة لا تكمن في أغصانها أو أوراقها أو حتى في ثمارها، بل تكمن في جذورها، كذلك صحة الإنسان وتوازنه تكمن في جذوره، لافتة إلى أهمية برنامج شفاء جذور الأمراض، والذي يعتمد على الصيام وتنقية الجسم من السموم، ويساعد على شفاء جميع الأمراض مهما كان نوعها.

وتؤكد النعيمي، أن البرنامج يساعد في تشافي كل هذه الأمراض، ويعتمد على مبادئ أساسية تضمن تحقيق الغاية والهدف منه، ومن هذه المبادئ نوعية الأطعمة التي نتناولها، وكمياتها، والوقت الذي نتناولها فيه، أيضاً يرتبط بالطريقة التي نتناول بها هذه الأطعمة والمدة التي يستغرقها البرنامج.