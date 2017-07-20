9 إرشادات لفهم سيكولوجية الأطفال أصحاب الهمم

القاهرة (الاتحاد)

يتفق خبراء التربية والتأهيل النفسي على أن الطفل المصاب بإعاقة أو عاهة ما، بحاجة ماسة إلى المعاملة الطبيعية العادية من ذويه أكثر من أي شيء آخر، حيث يحقق الاهتمام الطبيعي استبعاد الآثار النفسية خلال مراحل العلاج الطبي، سواء كانت عاهته بطئاً في النمو العقلي، أو حولاً في العينين، أو صرعاً، أو صمماً في السمع، أو تشوهاً جسدياً «خِلقياً» من أي نوع. لكن لا يغيب أهمية فهم ما يثيره الطفل من أصحاب الهمم من قلق لذويه، وكثيراً ما يفقد الأبوان أعصابهما وصبرهما في العديد من المواقف اليومية خلال التعامل مع الطفل من أصحاب الهمم.

البروفيسور العالمي الأشهر، «بنجامين سبوك»، يقدم للأبوين 9 حقائق إرشادية، هي بمثابة وصفة أو «روشتة» تربوية لكيفية التعامل مع الطفل المصاب بأي نوع من الإعاقة، يوجزها في:

1- على الأبوين إدراك أن سعادة الطفل من أصحاب الهمم تعتمد على ردود أفعال المحيطين به، وليس على ما يعانيه من نقص أو عيوب، فإذا ولد الطفل بإصبع ناقص أو زائد أو مشوه، أو لديه مشكله ما في ساقيه، سيعتاد تدريجياً ويتقبل عاهته، وهذا التقبل تزداد وتيرته كلما تعامل ذووه والأطفال من حوله على أنه أمر طبيعي، ولا يمثل له أي نقص. ويحدث العكس تماماً إذا لجأ الأبوان إلى عزله أو حجبه في البيت، ومنعه من الاختلاط برفقائه، هنا سيكون لها المردود النفسي السلبي، ويكرس عقدة النقص في ذاته، وعليهما التعامل مع العاهة بشكل طبيعي وسوي، بما لا يذكر الطفل بعجزه في كل موقف.

2- علي الوالدين فهم وإدراك أن جميع الناس، إلى حد ما، يعانون من حساسية تجاه أنفسهم. وأن جميعهم يركزون على ما يعتقدون أنه الجانب الأضعف في شخصياتهم. ومن الطبيعي أن يشعر أولئك الذين يعانون عيوب أو نقص في أجسادهم بشيء من القلق. لكن من يعرف كثير من ذوي العاهات جيداً، يدرك بسهولة أنهم منسجمون ومتوافقون مع عجزهم أو عاهاتهم بشكل جيد، ويتعاملون مع الناس بكثير من الرضا، وأن إظهار القلق أو الخجل من حالتهم تزيدهم ألماً واضطراباً وإحساساً بالعجز، فإذا كان الأبوان يشعران بالخجل من حالة طفلهما من أصحاب الهمم، ويبالغان في حمايته، ويتعاملان معه على أنه حالة شاذة، ستكون النتيجة غاية في السوء، وتسبب للطفل مشكلات نفسية لا حصر لها. لذا يجب أن ينصب تركيزهما على إبراز الجوانب الإيجابية والقوية لدى الطفل، وتنميتها، وتشجيعه، لأن هذا سيكون له تأثير تعويضي إيجابي للغاية في تكيفه وتعامله مع من حوله.