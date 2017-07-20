10 نصائح لعملية إرضاع مريحة

القاهرة (الاتحاد)

لا تقتصر عملية الرضاعة على مجرد إمداد الطفل بالغذاء اللازم لإشباع حاجته واحتياجاته للنمو، وإنما هي موقف إنساني حميم تتجلى فيه أهم الروابط الفسيولوجية والنفسية، ولغة التواصل الخاصة بين الأم ووليدها بصورة فطرية وغريزية ليس لها مثيل، إلا أن الأمر لا يخلو في بعض الأحيان من المتاعب التي تنغص على الطفل الرضيع متعته وراحته خلال الرضاعة، أو تسبب للأم بعضا من التوتر والقلق الذي ينعكس على الطفل بالضرورة.

يسوق خبراء الطفولة والتربية كثيراً من النصائح والإرشادات حول متطلبات وشروط الرضاعة المريحة، وهنا تقدم الخبيرة العالمية وطبيبة الأطفال هايدي إي ميركوف للأم المرضعة، عشر أفكار لجعل عملية الإرضاع ناجحة ومريحة للأم والطفل معا، وهي:

1 - اجعلي طفلك يعرف أنه قد حان الوقت للرضاعة، وأنك مستعدة لذلك، بالربت الخفيف على وجنته بطرف إصبعك، أو بمناغاته بهمس وأنت تركزين النظر إلى عينيه.

2- هيئي لطفلك جواً هادئاً وبيئة مريحة، وحاولي أن تبتعدي به في مكان منعزل، بعيدا عن الضوضاء والازدحام، ويفضل عدم وجود غرباء أو ضيوف أو أطفال، ولتكن غرفة النوم، وذلك لتجنب المثيرات من حوله التي تشتت انتباهه وتركيزه.