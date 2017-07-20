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تنوعت بين الأزياء والماكياج وتغليف الهدايا

خدمات 5 نجوم على أربع عجلات
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تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بمجرد مكالمة هاتفية واحدة، تأتيك خدمة التوصيل لتقدم الخدمة على وجه السرعة من أجل إرضاء رغباتك، واختصار الوقت والجهد في البحث عما تحتاج إليه من الذهاب إلى الصالون أو تغليف الهدايا.. البحث عن الملامح الجمالية بلمسات عصرية، تبرز أناقة الفتيات وتسهيل وصول تلك الأناقة إلى باب المنزل لاختيار ما يناسب الراغبات في ارتدائها، جعل فاطمة عبيد (موظفة حكومية) تلجأ للتواصل مع خدمة جديدة لأحد الشباب الذي استطاع أن يصل إلى كل إمارات الدولة من خلال حافلة متنقلة تضم تصاميم فساتين المناسبات وآخر صيحات الموضة من الجلابيات والأزياء.

وتقول: «بالفعل هذه الخدمة أزالت حيرة الكثير من الفتيات، حيث بمجرد التواصل مع هذه الحافلة، تصل إلى البيت بسرعة، وتوجد بالحافلة مجموعة من فساتين الأفراح والمناسبات لمجموعة من المصممات الإماراتيات، وما عليّ سوى اختيار ما يناسبني، وفي حال إنْ كان الفستان يحتاج إلى التقصير أو تضييقه من الخصر، فإن العاملة بالحافلة بإمكانها القيام بذلك في الوقت ذاته»، مبينة أن هذه الخدمة وفرت الكثير من الوقت والجهد.

صالون متنقل

ونتيجة لبعد المسافة، وعدم وجود الوقت الكافي للاهتمام بجمال البشرة أو القيام بتسريحات جميلة لحضور مناسبة سعيدة، لجأت هدى الشيباني (مهندسة معمارية) الاستعانة بالصالون المتنقل لزهرة الخلف التي لديها صالون متنقل، يقدم خدماته التجميلية للمرأة من دون الحاجة للذهاب إلى الصالون، والبحث الطويل عن موقف للسيارة.

وتقول الشيباني: «خدمة الصالون المتنقل من الأفكار الجميلة التي أزاحت هم الكثير من بنات اليوم، فهن يجدن البحث عن صالون مناسب أو توفر خدمة المواقف من الأمور التي ترهقهم كثيراً، لذا مع توافر الصالون المتنقل، فهو يعد تجربة ناجحة وجميلة، ولاحظت ذلك حين تعاملت معهم، حيث الخدمة لا تختلف كثيراً عن الصالون، يتوافر في الصالون المتنقل كل الخدمات في آن واحد»، مبينة أن المكان يستوعب أربع سيدات، ويكفي أنه بالإضافة إلى تلك الخدمات، فإن صاحبة الصالون قدمت خدمة جميلة، حيث تقوم بتدوين بيانات السيدة وتاريخ ميلادها أو زواجها، وتقدم لها خدمة مجانية في هذه المناسبة، مشيرة إلى أن من أهم الخدمات المريحة في الحافلة، هو أنه يمكن الحجز للماكياج والتسريحة والصبغات وتنظيف البشرة وطلاء الأظافر والحنة، وكل الخدمات التجميلية بأسعار مناسبة. ... المزيد
     
 

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