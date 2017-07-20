سلوى السويدي.. 16 عاماً في خدمة المسنين

هناء الحمادي (دبي)

طبيبة إماراتية اتخذت الإيجابية أسلوب حياة، تؤمن بحق الجميع مهما كانت أعمارهم بالحصول على نوعية حياة جيدة.. حبها لرعاية كبار السن، دفعها لدراسة تخصص «طب المسنين»، فكثيراً ما تستوقفها المواقف الإنسانية لكبار السن الذين فرضت عليهم الظروف أن يكونوا بحاجة إلى الدعم النفسي والعاطفي أكثر من المادي، وليس غريباً عليها أن تقضي ساعات طويلة، تستمع إلى أحاديث المسنين التي تفوح منها رائحة الماضي، وحياة الكد والعمل في أيام الشباب.

سلوى السويدي أخذت على عاتقها تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة في المجتمع، فهي مدير مركز ملتقى الأسرة بهيئة الصحة في دبي، وقد نالت درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، وحصلت على دبلوم في طب المسنين والشيخوخة من جامعة مالطا، ودرجة زمالة الكلية الملكية البريطانية غلاسكو في الأمراض الباطنية، وشهادة الدكتوراه في الطب الباطني من المجلس العربي للاختصاصات الصحية، كما نالت عضوية أكاديمية الشرق الأوسط لطب المسنين في 2012، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء المسنين «جمعية ذات نفع عام»، وتعمل في هيئة الصحة منذ 16 عاماً.

وتؤكد أنها خلال سنوات الخبرة وتعاملها مع المسنين، وجدت أن مشكلات كبار السن لا تتمثل فقط في المعاناة الجسمية، نتيجة لإصابتهم بأمراض الشيخوخة، أو بعض الأمراض المزمنة، بل إنها تتعدى ذلك إلى مشاعر البؤس والشقاء التي تنتج عند إحساسهم بأنهم أصبحوا بلا فائدة في المجتمع، وإلى مشاعر الوحدة واليأس التي تنتابهم.

مودة ورحمة