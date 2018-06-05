93.7 % من حملة صكوك «دانة غاز» يوافقون على «الهيكلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دانة غاز» عن موافقة 93.69% من حاملي صكوكها على شروط وبنود صفقة «عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة» التي أطلقتها بتاريخ 22 مايو 2018 لإعادة هيكلة وإعادة تمويل صكوك المضاربة، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشارت الشركة إلى انه مطلع يونيو الجاري، تلقّت موافقة 90.93% من حاملة شهادات الصكوك العادية و96.45% من حاملة شهادات الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، مع عدم تصويت أي من حملة الصكوك ضد الصفقة، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب للموافقة على الصفقة والبالغ 75%.