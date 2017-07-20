أحذية وصنادل تعكس الفخامة

أزهار البياتي (الشارقة)

الأناقة المترفة والأنوثة الناعمة هما مزيتان أساسيتان عند العلامة الإيطالية الرائدة في تصميم الإكسسوارات الجلدية بالين، مستعرضة موسماً بعد آخر تشكيلات في منتهى الرقي والإبداع، مقدمة للنساء تصاميم مدهشة من الأحذية والصنادل التي تلائم مختلف المناسبات، من تلك التي تعكس لمسات خاصة وتعبّر عن الروابط الوثيقة بين تقاليد الكلاسيكية وملامح الابتكار.

تعود هذه العلامة الفاخرة في صنع ملحقات الأناقة النسائية إلى عقود مضت، حيث تأسست باكورة مصنعها المتخصص بالأحذية الإيطالية Ballin في عام 1945، والذي جاء بفضل العاطفة والالتزام من الأخوين (غويدو وجورجيو بالين)، ليستأنفا معاً ومن على ضفاف نهر «برينتا» مشروع الحلم والطموح، ملتزمان بالتقاليد الإيطالية العميقة الجذور، والتي لطالما اشتهرت بإنتاج الأحذية والجلود عالية الجودة.

وعبر 70 عاماً من التميّز والنجاح، تمكنت بالين من الإلمام بمفاتيح الصنّعة محققة توازناً مثالياً ومزيجاً فنياً بين مفهومي التقليد والابتكار، مطورة قدرتها على إدراك متغيرات الأسواق واتجاهات الموضة العالمية، ومبتدّعة رابطاً قوياً يلزمها بتحري عناصر التفوق في هذه الصناعة لناحيتي جودة التنفيذ وبراعة التصميم وبامتياز، بحيث تنتشر اليوم بين أكثر في 35 دولة وبمنتهى الثقة والاقتدار.

اعتمدت هذه المجموعة على التوجّه للمرأة الواثقة بذاتها المستقلة بمختلف شؤون الحياة، تلك المستكشفة الفضولية التي تبحث عما كل هو جديد ومختلف، وحيث يعتبر الألق المعدني هو اللمسة الأخيرة والمثالية التي ترافق الجلد اللدن، مستعيداً إلى الأذهان صورة المناطق الاستوائية، وعبر باقة من الموديلات الجديدة والأنيقة، برز من بينها صنادل بكعب مربع، مع قباقيب مسطّحة والأخفاف (flip-flops)، مزينّة بمسامير معدنية صغيرة ومزخرفة برسومات هندسية ذات حس قبلي، كما ظهرت كعوب مبتكرة على شكل موزة بلمسات معدنية ومقدمات مقفولة من الأمام ومفتوحة من الخلف، بالإضافة إلى عدد من الصنادل المترفة من الجلد والساتان اللماع.