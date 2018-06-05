مؤشرات الأسهم تواصل الارتفاع بفعل عمليات شراء «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، أمس، ارتفاعها متأثرة بعمليات شراء طالت عدداً من الأسهم «القيادية»، مع اتجاه المؤسسات والمحافظ الأجنبية للدخول عبر سيولة جديدة، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، ونجاح الكثير من الأسهم المدرجة، خصوصاً أسهم القطاع العقاري في تقليص خسائرها المسجلة منذ بداية العام.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين، نحو 380.4 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 197.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3823 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 67 شركة مدرجة، ارتفع منها 31 سهماً، فيما تراجعت أسعار 30 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي بنسبه 0.86%، ليغلق عند مستوى 4616 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت عدداً من الأسهم القيادية، بعدما تم التعامل على 46.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 117.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1139 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفعت منها 19 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار سهمين فقط على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، حركة تداولات إيجابية استهدفت الأسهم القيادية، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3044 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 150.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 262.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2684 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفعت منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، بينما ظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.