ربطة الرأس.. تاج أناقة المرأة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

تهتم مصممة الأزياء المصرية جيلان عاطف بإضافة الجديد إلى رصيدها في عالم الموضة والأناقة مع كل موسم.. وعنايتها بالتفاصيل واختيار الأكسسوارات الراقية، جعلاها الأقرب إلى قلوب عاشقات الأناقة والرفاهية.. فهي تواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية في الألوان والخامات.. لكنها تحافظ على أسلوبها المتفرد في مجال ملابس المحجبات.. تتبع «تكنيك» الأزياء الراقية وفنون الهوت كوتيور، ومع كل مجموعة جديدة تهتم بتقديم أشكال مبتكرة من أغطية الرأس.

وعن التصاميم الجديدة لأغطية الرأس المناسبة لأجواء الصيف التي تزداد فيها الزيارات واللقاءات، تقول جيلان عاطف: «الأناقة لا تعني ارتداء ملابس فاخرة فقط.. بل أهم شيء هو أن تشعر المرأة من الداخل بالاعتزاز والرضا عن طلتها».. وتؤكد أن الوجه والرأس أول ما يعكس المظهر.. فإذا كان الوجه بشوشاً والملامح مريحة ومشرقة، وغطاء الرأس منسجماً مع حجم الوجه وشكله، ومع ألوان الملابس والمكياج، أصبحت المرأة أكثر ثقة وارتياحاً، سواء كانت في العمل أو في زيارة عائلية.

وتضيف: «أعتبر غطاء الرأس هو أحد العناصر المهمة التي تعطي انطباعاً عن ذوق المرأة بمظهرها، وتصميم أشكال جديدة لأغطية الشعر لا يقل أهمية عن تصميم زي مناسب للصباح أو للمساء، بل يجب أن تتعامل المرأة مع غطاء الرأس، باعتباره بديلاً عن الذهاب إلى مصفف الشعر وصالون التجميل، ومن الضروري التعرف إلى كل جديد تطرحه بيوت الأزياء العالمية من الفولار والإيشاربات والسكارف وغيرها، والبحث عن أرقى الخامات وأنسبها للأجواء الحارة التي تسود في معظم الدول العربية خلال الصيف، لذلك أميل لانتقاء الخامات المصنعة من خيوط طبيعية مثل الأقطان والكتان للصباح والحرير الطبيعي أو الشيفون الطبيعي والكريب شيفون لفترة بعد الظهر، وأفضل عمل تصميم حسب طبيعة الوجه والملامح، وهناك أغطية للرأس تمنح الوجه النحيل استدارة، وأخرى تخفف من الإحساس بضخامة الوجنتين، وبعض ربطات الرأس تضفي مظهراً شبابياً ومبهجاً.. المهم أن تنسجم مع طبيعة الملابس وألوان المكياج المتناغمة».

وتشير صاحبة الأنامل الذهبية إلى أنها ترشح تصميماً معيناً لصاحبات القوام الممتلئ، بحيث يكون حجم الرأس متناسقاً مع حجم القوام، موضحة أن بعض ربطات الرأس تكسب قصيرة القامة مظهراً ليجعلها تبدو أكثر طولاً، وتجري تجارب لدمج أكثر من خامة في تصميم واحد، وقد تجد من الأفضل مزج درجات عدة في ألوان متقاربة أو متناقضة للحصول على اللوك المنسجم مع ستايل الملابس والمكياج وبقية الأكسسوارات مثل القرط والكوليه وغيرها.

وترى أن لكل شخصية ما يعبر عنها كما هو متبع في مجال الأزياء.. فقد تكون الشخصية جريئة ومغامرة، وتفضل ربطة رأس لافتة ومبتكرة، وأحياناً تميل شخصية الطابع الكلاسيكي أو الرومانسية، وهو ما يجعل الأقمشة الهفهافة والشفافة نوعاً هي الأنسب للحصول على التأثير الذي تنشده، مؤكدة أن انتقاء الأكسسوارات الخاصة بربطة الرأس تخضع لعوامل متباينة، منها نوعية المكان والحدث الذي ستذهب إليه المرأة، فإذا كانت تريد ربطة عملية وبسيطة، يكفي أكسسوار بسيط من خامات ناعمة وألوان مريحة للعين، تناسب فترة الصباح، أما إذا كانت ربطة الرأس خاصة بمناسبة مثل حضور حفل أو عرس تحتاج إلى خامات وأكسسوار به مسحة من التألق والفخامة دون مبالغة، لأن المبالغة الزائدة تسحب من رصيد الأناقة والجمال، وتجعل المظهر غير مريح.