تسليم وحدات المنطقة الثامنة من «قرية هيدرا» نهاية يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم شركة «هيدرا العقارية» وحدات المنطقة الثامنة من مشروع «قرية هيدرا» الواقعة في الشهامة بأبوظبي، والتي تمتد على مساحة مليون قدم مربعة، نهاية يونيو الجاري.

تعتبر المنطقة الثامنة من «قرية هيدرا»، امتداداً للمنطقتين الرابعة والسابعة اللّتين تم إنجازهما بالكامل وتسليمهما، وتشمل المنطقة الجديدة 582 فيلا مكونة من غرفتي نوم، إلى جانب مبانٍ سكنية منخفضة الارتفاع، إضافة إلى المرافق الحديثة التي تقدم للسكان أحدث وسائل الراحة تضم أحواض السباحة الخاصة بالمجمع، والمساحات الخضراء، ونادياً رياضياً خارجياً، ومناطق لعب الأطفال.

وقالت شركة «هيدرا العقارية» في بيان أمس إنه تم بيع جميع الوحدات السكنية، وسيتم تسليم مفاتيح الشقق لأصحاب العقارات نهاية الشهر الجاري.

وتعتبر المنطقة الثامنة جزءاً من مشروع «قرية هيدرا» أو «هيدرا فيلج» السكني الذي يقع ضمن ضواحي العاصمة أبوظبي على الطريق المؤدي إلى إمارة دبي، ويوفر المشروع لساكنيه ظروف معيشية مريحة تستحق قيمة الاستثمار، حسب محمد الهبش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة.

وقال الهبش: شهدت المنطقة الثامنة من مشروع «قرية هيدرا» نسبة طلب عالية جداً خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، تماماً كما حدث أثناء تطوير المناطق الأخرى. ويعكس ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في هذه المناطق، توجهات المستثمرين وأصحاب العقارات إلى خارج المدينة بحثاً عن وحدات سكنية تعطي قيمة أكبر مقابل المال، وهذا ما توفره قرية هيدرا.

وعلى صعيد المشاريع الأخرى، أكدت الشركة تقدم العمل في مشروع تطوير«هيدرا أفينيو»، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على الواجهة المائية في جزيرة الريم، ويضم العديد من الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية. ويوفر المشروع عند استكمال تنفيذه ستة أبراج يتراوح ارتفاعها بين 24 و29 طابقاً يتصل بعضها ببعض بوساطة منصة تمتد لخمسة طوابق، وتحتوي على 1812 شقة سكنية، و39 تاون هاوس.

وأكد محمد الهبش، التزام هيدرا العقارية بتحقيق رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تشكيل مجتمعات مريحة في محيط حضاري وراق، وعن فخر الشركة بالتقدم الذي أحرزته في سبيل تحقيق هذه الرؤية، وجعلها واقعاً.