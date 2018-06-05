الذيابي: وجهة متكاملة للعائلات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: فخورون بالإنجاز الذي حققناه من خلال إتمام جزيرة ناريل، واستعدادنا لتسليم قطع الأراضي في أحد أكثر المشاريع الواعدة والمتكاملة في أبوظبي.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه الفريد في قلب العاصمة على ساحل البطين، وقربه من العديد من الوجهات الرئيسية في الإمارة، ما يجعل من هذا المشروع وجهةً متكاملة ومثالية لمعيشة العائلات الإماراتية والأجيال المقبلة، وهو ما يتماشى مع رؤية «الدار» في تطوير مشاريع ذات جودة عالية تتناسب مع متطلبات السوق وشرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف: مع دخول العديد من الوحدات السكنية مرحلة التصميم، فإننا نتطلع بحماس شديد إلى تطوير هذا المشروع الاستثنائي ذات المواصفات الفريدة من نوعها.