نباتات الزينة.. إطلالة تستعيد جمال الطبيعة

خولة علي (دبي)

تلعب نباتات الزينة دوراً بارزاً في تجديد ردهات المنازل، وبث الحياة في أركانها، وجعل محطاتها نابضة بالحياة والتجديد، وقد يجد البعض صعوبة في العناية بنباتات الزينة الطبيعية، والاحتفاظ بها فترة طويلة من الزمن دون أن يدهمها الذبول والشحوب، لتتحول إلى قطعة تشوه الديكور الداخلي، وتبث الضيق والملل.. ولكن قد تكون نباتات الزينة الصناعية الحل والبديل الدائم، للنباتات الطبيعية، نظراً لمظهرها وشكلها الذي يجعل منها قطعة فنية حية، لا يمكن أن نفرق بينها وبين الطبيعي، نتيجة جودة صناعتها هذا عدا عن أنها لا تحتاج إلى مجهود للعناية بها.

وبرعت الشركات في تقديم منتجات من نباتات الزينة الصناعية والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من الزبائن نظراً لإطلالتها ومظهرها البهي الذي يجعل منها تحفة فنية فريدة، مما تغني عن نباتات الزينة الطبيعة.

ويقول محمد أحمد من شركة بلومر لنباتات الزينة الصناعية: تشكل النباتات أي كان طبيعتها وشكلها ومظهرها، إحساساً بالحياة والبهجة التي نجد أثرها في المكان، مما يجعل الكثير من الناس يفضلون اقتناء نباتات الزينة الصناعية، نظراً لمظهرها وشكلها الذي يوحي بانها طبيعية، في وقت كان البعض لا يفضل أو يحبذ جلب النباتات الصناعية في المنزل؛ نظراً لخاماتها الزهيدة وصناعتها الرديئة.

وأضاف: البعض يحرص على اقتناء النباتات الطبيعية، إلا أن استنزاف الوقت والجهد والمال، جعل البعض يستبدل الطبيعي بالصناعي ومع تطور الصناعات وجودتها العالية، تم صناعة نباتات تحمل تفاصيل دقيقة، وبأشكال متعددة، وألون زاهية، ومن مختلف المواسم، منها زهور الأوركيد والروز والزنبق، وأيضاً النباتات كالصباريات والنخليات وبعض الأشجار التي تحمل ثماراً صناعية، وهذا دليل على مدى تميز ودقة هذه الصناعة.

وعادة ما يتم جلب هذه الخامات من عدة دول في شرق آسيا، على أن تكون بجودة عالية جداً، حتى تعطي نتيجة مبهرة، ويتم تشكيلها وتنسيقها ووضعها في أحواض لا تقل جمالاً عن النباتات لتعطي إحساساً بمصداقية القطعة، وتتم عملية التنسيق والتشكيل محلياً على يد متخصصين ذو خبرة في التنسيق.

وأوضح أن نباتات الزينة تضفي على المكان مفردات وعناصر الديكور الداخلي، لمسه جمالية خاصة وتعمل على إحداث تحولاً إيجابياً في الفراغ، كما تساهم نباتات الزينة الصناعة على وجهه التحديد، ونظراً لتشكيلاتها المختلفة وتنوع ألوانها من إعطاء خيارات أكثر تتلاءم مع تنوع أنماط الديكور الداخلي.