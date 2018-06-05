«الدار» تباشر تسليم أراضي «جزيرة ناريل» للمواطنين

سيد الحجار (أبوظبي)

باشرت شركة الدار العقارية تسليم الأراضي للمشترين في مشروع جزيرة ناريل، المخصص للمواطنين، في منطقة البطين بأبوظبي، والذي تقدر قيمته الإجمالية بـ 1,9 مليار درهم، ويوفر 161 قطعة أرض.

وقال معن العولقي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، خلال جولة صحفية بمقر المشروع أمس، إن نسبة المبيعات بالمشروع تتجاوز 50%، موضحا أن أسعار قطع الأرض تبدأ من 5.6 مليون درهم، فيما يصل أعلى سعر بالأراضي المتبقية لنحو 16 مليون درهم. وتقع جزيرة ناريل في منطقة البطين، بين قصر الإمارات وفندق الانتركونتننتال، ويبلغ إجمالي مساحة الأرض 351 ألف متر مربع.

ولفت العولقي إلى تحديد رسوم الخدمة بمبلغ 28 درهماً للمتر المربع الواحد، لافتا إلى منح إعفاء من رسوم الخدمات لمدة 5 سنوات.

وذكر أن مساحات القطع تبدأ من 1300 متر مربع، كما تتوافر قطع بمساحات كبيرة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.