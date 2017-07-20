ديكورات المكاتب المثالية تؤدي إلى سرعة الإنجاز

خولة علي (دبي)

إن إيجاد بيئة عمل محفزة على النشاط والإنتاج، من الأمور المهمة عند الشروع في تصميم المنشآت والمكاتب، لتكون قادرة على تحقيق متطلبات وظيفية وإنسانية وحتى جمالية، نظراً للساعات الطويلة التي يقضيها الفرد في محيط عمله، فهو بحاجة إلى بيئة مثالية للعمل، والتي ستنعكس بدورها على زيادة الإنتاج والكفاءة العالية في العمل.

سرعة العمل

مهندسة التصميم الداخلي ياسمين شاهين أشارت إلى أنه نتيجة لتغير ديناميكية العمل، ورغبة أربابه في سرعة الإنتاج، الأمر الذي جعل من التصميم الداخلي أداة مهمة في رسم أبعاد الفراغ لتحقق سرعة تدفق العمل وإتاحة أكبر قدر ممكن من الإنتاج من خلال إيجاد مناخ وبيئة عمل صحية وسليمة، وبيئة عمل قائم على نظام روح الفريق الواحد، متعاون ومتكاتف يكمل بعضه البعض.

وقالت: قبل الشروع في تنفيذ التصميم يجب التعرف على طبيعة العمل ونشاطه، وهل هو قائم كنشاط جماعي أم فردي؟، وعلى ضوء هذه الفكرة يتم تصميم أروقة وديكورات المقر، ولا بد أن يتوافر فيها أيضاً سهولة الاتصال بين الأفراد من خلال تخطيط الحيز بشكل يمنع عملية توقف الأوراق وتكدس العمل بحيث تتم الدورة كاملة للعمل في أقل زمن ممكن، موضحة أن المكان المغلق يسبب استمرار تدفق العمل وينتج عن ذلك تكدس العمل، في حين أن المكاتب المفتوحة تأتي في المرتبة الأولى في تحقيق الاتصالات وسرعة العمل.