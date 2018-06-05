مؤشر: تسارع ثقة القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الذي يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، من 55.1 نقطة في شهر أبريل 2018 إلى 56.5 نقطة في مايو، بسبب زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج ونمو التوظيف، كما وصلت الثقة التجارية إلى مستوى قياسي مرتفع، بسبب أوضاع السوق القوية ومعرض إكسبو 2020.
وانعكاسا للنمو الحاد في طلبات العملاء، والفوز بمشروعات جديدة وأعمال التطوير المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، وصل مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الستة الأخيرة، حسب المؤشر.
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وسجلت الدراسة الأخيرة توسعًا أكثر حدة في الإنتاج، ليطابق ما هو مسجل في شهر يناير. وعلقت الشركات على قوة مستوى الطلب من كلٍ من المصادر المحلية والخارجية. وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير 2015 وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب من دول الخليج المجاورة.
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أما على صعيد الأسعار، أشارت الشركات إلى انخفاض مستوى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. وأسهم تراجع تضخم تكاليف التوظيف وأسعار المشتريات في زيادة متواضعة فقط في تكاليف التشغيل. وأفادت تقارير بوجود نشاط ترويجي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ويدلل على ذلك الانخفاض القوي في أسعار المنتجات والخدمات.