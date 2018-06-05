مؤشر: تسارع ثقة القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الذي يقيس ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، من 55.1 نقطة في شهر أبريل 2018 إلى 56.5 نقطة في مايو، بسبب زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج ونمو التوظيف، كما وصلت الثقة التجارية إلى مستوى قياسي مرتفع، بسبب أوضاع السوق القوية ومعرض إكسبو 2020.

وانعكاسا للنمو الحاد في طلبات العملاء، والفوز بمشروعات جديدة وأعمال التطوير المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، وصل مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الستة الأخيرة، حسب المؤشر.

وأشارت قراءة المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن حاد في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد، كما سجل مؤشر PMI نموا مستمرا منذ شهر سبتمبر 2009.

وسجلت الدراسة الأخيرة توسعًا أكثر حدة في الإنتاج، ليطابق ما هو مسجل في شهر يناير. وعلقت الشركات على قوة مستوى الطلب من كلٍ من المصادر المحلية والخارجية. وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير 2015 وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب من دول الخليج المجاورة.

وانعكاسا لقوة مستوى الثقة التجارية وزيادة طلبات الإنتاج، قامت الشركات بضم موظفين جدد بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. ومع ذلك، كان معدل النمو طفيفا في مجمله أقل من المتوسط على المدى البعيد. وربطت بعض الشركات التي شهدت تراجعا في مستويات التوظيف بين هذا وبين تحسين التكلفة.

أما على صعيد الأسعار، أشارت الشركات إلى انخفاض مستوى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. وأسهم تراجع تضخم تكاليف التوظيف وأسعار المشتريات في زيادة متواضعة فقط في تكاليف التشغيل. وأفادت تقارير بوجود نشاط ترويجي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ويدلل على ذلك الانخفاض القوي في أسعار المنتجات والخدمات.