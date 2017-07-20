العطلة الصيفية تعزز الروابط الأسرية

أحمد السعداوي (أبوظبي)

تأتي العطلة الصيفية، في كل عام، حاملة الكثير من الفوائد ليس فقط للطلاب، بل لكل أفراد العائلة، لما يتخللها من أنشطة عديدة، يتشارك فيها كل الآباء مع الأبناء، وإتاحة فرصة أطول لقضاء أوقات ممتعة، تحدث مزيداً من التواصل بين كل أفراد الأسرة، عبر ممارسة الهوايات المشتركة أو الخروج في نزهات خلوية أو سفرات خارجية يجتمع فيها كل أفراد الأسرة على استكشاف مناطق جديدة، وترسيخ مجموعة من الذكريات الجميلة التي تعزز من التواصل بين الجميع داخل البيت الواحد، ما يجعلهم ينتظرونه وقت العطلة بكل ترقب، واضعين لها أفضل الخطط استثمار أوقاتها في تفريغ الطاقات، وخلق التوازن النفسي والاجتماعي الذي يحتاج إليه الجميع.

ويقول عبد الله طحنون اليماحي، الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، ووالد لـ6 أبناء في مراحل التعليم المختلفة: «إن وقت الإجازة الصيفية من أجمل الأوقات التي يعيشها كل عام، لأنه يخرج فيها من أعباء ضغوط العمل، وفي الوقت ذاته يكون أكثر اقتراباً من أبنائه، فيعرف عنهم الكثير من الأشياء التي ربما غابت عنه بسبب انشغالات العمل وأعباء الحياة على مدار العام.

وأضاف: لذلك قبل بداية العطلة السنوية، يضع خطة بسيطة يتمكن خلالها من الخروج بأقصى قدر من الفوائد من حيث ممارسة أبنائه لما يحبون من هوايات وأنشطة، ومشاركته لهم هذه الهوايات، مثل السباحة أو كرة القدم، وعبر ذلك يحدث مزيداً من التواصل مع أبنائه، ويراقب سلوكياتهم، ويوجهها بشكل غير مباشر، وبالتالي تصبح العطلة الصيفية وسيلة لتعزيز سلوكيات الأبناء، وأيضاً طريقة مبتكرة لتقوية علاقات الجميع داخل الأسرة.

وقت مثمر