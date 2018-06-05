«الاتحادية للجمارك» تتعاون مع شرطة دبي في مجال الملكية الفكرية

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع شرطة دبي، مؤخرا بأبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية الذي ترعاه منظمة الإنتربول الدولي وتستضيفه إمارة دبي في 25 و26 سبتمبر المقبل.

ترأس الاجتماع معالي علي محمد بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، بحضور سعادة أحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد الخييلي مدير مكتب رئيس الهيئة والدكتور أحمد البكر المستشار القانوني للهيئة، وحضر الاجتماع من شرطة دبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني مدير مركز الابتكار، والمقدم فيصل الخميري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة ومن بينها تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراز دور قطاع الجمارك في هذا المجال، وكيفية استفادة العاملين في هذا القطاع من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية التابعة لشرطة دبي، كما تناول الاجتماع الإنجازات التي قامت بها شرطة دبي وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، وخريطة الشركاء داخل الدولة وخارجها ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء.