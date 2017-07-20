يحتفلان بمرور 65 عاماً على زواجهما

ترجمة: عزة يوسف

تزوج الأميركيان روبي وهارولد كوليمان منذ 65 عاماً ولديهما خمسة أبناء وسبعة أحفاد وأحد عشر ابن حفيد، إلا أنهما لا يزالان يكنان الحب الكبير لبعضهما.

وقد أكدت المصورة الفوتوغرافية ميغان فوغان أنهما من الشخصيات الملهمة عندما طلبا منها تصويرهما في ذكرى زواجهما، حتى أنه عندما حانت ذكرى زواجهما الـ 65 أرادت أن تلتقط صورهما مجدداً، التي تعد احتفالًا بالحب طويل الأمد والالتزام وإيجاد الشخص الذي يجعلك تبتسم بعد مرور عقود من العيش معاً.

ويحب هارولد البستنة ليس فقط في حديقتهما، ولكن أيضاً في حدائق كبار السن المجاورين لهما، الذين لم يعد بإمكانهم القيام بأعمال البستنة، بالإضافة إلى حدائق الأشخاص الذين يذهبون معهما إلى المتنزهات، كما أنه أيضًا يأخذ إنتاج الحديقة إلى ملاجئ المشردين.. ولكن روبي تعاني خرف الشيخوخة الذي زاد في السنوات الأخيرة.

وأشار الموقع الإلكتروني Metro إلى أن ميغان ان روبي لا تتذكر آخر مرة التقطت لهما الصور، لكنها رغم ذلك رحبت بها وعانقتها بشدة.