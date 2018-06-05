دبي الأولى عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي

دبي (الاتحاد)

حلّت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في المالية العامة والسابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، كما جاءت الأولى عربياً في موازنة الحكومة، ضمن المحاور الرئيسة من تقرير «تنافسية دبي 2018» الصادر عن «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الإمارة تعتمد نهجاً واضحاً وقيادياً للعمل الحكومي، مستنيرة بسياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال، الأمر الذي يجعلها بيئة صديقة وداعمة للأعمال ومنافساً لأكثر مدن العالم تقدماً، موضحاً أن السياسات المعمول بها في دبي وقدرتها على التكيّف مع الاقتصاديات المحلية والعالمية، جعلتها نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.

وأضاف القمزي: «تصدُّر دبي لمؤشر «كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال»، هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي مثّلت الأساس للعديد من الإنجازات النوعية التي عززت موقع اقتصاد دبي بين أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على خارطة التنافسية العالمية، كما رسّخت المبادرات والمشاريع المستدامة التي دشنتها حكومة دبي في مجال البنية التحتية، من موقع الإمارة في محور كفاءة البنية التحتية، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمية، متفوقة بذلك على العديد من أكثر دول العالم تقدماً، مثل: هونج كونج، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والدنمارك».

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي: «يعد تقرير تنافسية دبي 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة حيث يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم، اعتماداً على 346 مؤشراً لقياس مختلف مجالات التنافسية. كما يتضمن التقرير تحليلاً علمياً لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند سنّ التشريعات والسياسات، ما يوفر أطراً مرجعية لصناع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، ويسهم في تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية».