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مهندس كيميائي عاشق للفن

ناصر علي: التصوير إيقاف الزمن.. واللقطة ثروة
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تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

هناء الحمادي (أبوظبي)

يأنس بجمال الصورة، فيصورها بكل بساطة، يترصد الإحساس في كل شيء، لقطاته تمتاز بجمالية الإبداع والجودة والحرفية، التصوير الفوتوغرافي بالنسبة له هو إيقاف اللحظة الزمنية، باعتبار أن الصورة لغة ذات ثروة لا يفهمها إلا من التقطها، فهي تحكي أكثر ما نستطيع أن نقول، ينظر إلى الصورة الفوتوغرافية ويقيمها من خلال اللقطات التي يلتقطها بكاميرته الخاصة، من هذا المنطلق زاد ولعه بعالم التصوير مع تشجيع الأهل المستمر له.

ناصر علي البحراني في الثانية والعشرين من عمره.. مهندس كيميائي وعاشق للفن بكل أنواعه، متعمق في مجال التصوير الفوتوغرافي، ترافقه دائماً كاميرته، فمن خلالها يعبر عما يشعر به، حيث كل صورة يلتقطها يقوم بتصويرها فينفذ أفكاره ورغباته وخياله، وهذا الأمر يأخذه إلى عوالم مختلفة، كما يؤمن بأن التصوير أكثر من مجرد صورة بل هو حياة.

ويقول: أحرص على الصورة التي تسحر من النظرة الأولى، ففي كل لقطة أسعى لالتقاطها تحكيها صوري وتبوح بها.

التصوير المفاهيمي

حب ناصر علي للتصوير الفوتوغرافي بدأ عام 2009، في كل المجالات مثل أي مصور هاوٍ يشعر بأنه يحب أن يلتقط الصور فقط، ولكنه لا يدري ما المجال الأقرب لنفسه، ويقول: «جربت كل من تصوير الطبيعة والمباني وحياة المدن وصور البورتريه، ولكن في النهاية كنت أقول لنفسي إن الصور قد تكون جميلة ولكن ينقصها شيء معين.. فقررت حينها بدلاً أن أوجه عدسة كاميرتي للعالم الخارجي والتقط صور عامة، سأوجه الكاميرا لعالمي الداخلي وألتقط صور خاصة تعبر عن كل ما يدور في مخيلتي من أفكار وأحاسيس، لذلك بدأت أتعمق في مجال التصوير المفاهيمي، وفي هذا النوع من التصوير، يقوم المصور ببناء فكرة معينة، ويقوم بتجهيزها وتمثيلها، ومن ثم التقاطها». ... المزيد
     
 

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