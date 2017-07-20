ناصر علي: التصوير إيقاف الزمن.. واللقطة ثروة

هناء الحمادي (أبوظبي)

يأنس بجمال الصورة، فيصورها بكل بساطة، يترصد الإحساس في كل شيء، لقطاته تمتاز بجمالية الإبداع والجودة والحرفية، التصوير الفوتوغرافي بالنسبة له هو إيقاف اللحظة الزمنية، باعتبار أن الصورة لغة ذات ثروة لا يفهمها إلا من التقطها، فهي تحكي أكثر ما نستطيع أن نقول، ينظر إلى الصورة الفوتوغرافية ويقيمها من خلال اللقطات التي يلتقطها بكاميرته الخاصة، من هذا المنطلق زاد ولعه بعالم التصوير مع تشجيع الأهل المستمر له.

ناصر علي البحراني في الثانية والعشرين من عمره.. مهندس كيميائي وعاشق للفن بكل أنواعه، متعمق في مجال التصوير الفوتوغرافي، ترافقه دائماً كاميرته، فمن خلالها يعبر عما يشعر به، حيث كل صورة يلتقطها يقوم بتصويرها فينفذ أفكاره ورغباته وخياله، وهذا الأمر يأخذه إلى عوالم مختلفة، كما يؤمن بأن التصوير أكثر من مجرد صورة بل هو حياة.

ويقول: أحرص على الصورة التي تسحر من النظرة الأولى، ففي كل لقطة أسعى لالتقاطها تحكيها صوري وتبوح بها.

التصوير المفاهيمي