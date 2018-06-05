الشارقة (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بغرض تنفيذ عدد من الدورات التدريبية من «برنامج التعلّم المعتمد في إدارة المعارض.

ونصّت المذكرة التي تزامن توقيعها مع اليوم العالمي للمعارض، على تنفيذ ما لا يقل عن تسع دورات تدريبية متخصصة ببرنامج (IAEE CEM Learning Program)، على أن تقام على مدى عام كامل، وتشمل 7 دول عربية هي الإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان وفلسطين والأردن.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات يندرج في إطار سعي الغرفة لدعم قطاع المعارض والفعاليات على المستويين المحلي والإقليمي، انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتبادل المعرفة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة، وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد دايفيد دوبويس، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، بتعاون ودعم كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة لصناعة المعارض والفعاليات وحرصهما على الإسهام في الارتقاء بمستواهما وتطوير الكوادر البشرية العاملة أو الراغبة في العمل في هذا المجال.