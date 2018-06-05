أميركا تطلب من بعض منتجي «أوبك» ضخ مزيد من النفط

لندن (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في أوبك وقطاع النفط أمس، إن الولايات المتحدة طلبت بشكل غير رسمي من السعودية وبعض منتجي المنظمة الآخرين زيادة إنتاج الخام لكنها لم تطلب رقما محددا.

بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر أمس، بعد تقرير ذكر أن الحكومة الأميركية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار زيادة إنتاج النفط.

وبحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.09 دولار إلى 74.20 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً إلى 64.54 دولار للبرميل.

وذكرت بلومبيرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الأميركية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.

جاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط.

وقال التقرير إن الطلب يأتي أيضاً بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، وهو ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يومياً.