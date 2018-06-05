«العين للتأمين» تصرف مكافأة مالية للعاملين في «مئوية زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

قررت شركة «العين الأهلية للتأمين» صرف مكافأة شهر من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في الشركة، احتفاء بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وانطلاقاً من تفاعلها مع القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وقال محمد البادي بن جوعان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين في البيان، إن قرار مجلس إدارة الشركة بصرف راتب شهر لموظفي الشركة يعكس تفاعلنا ومشاركتنا لدولة الإمارات وشعبها الوفي بمئوية الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، الذي قاد الدولة إلى أعلى مراتب المجد، وحفر اسمها بأحرف من نور في خريطة الدول المتقدمة.

أضاف الظاهري: «نستذكر بهذه المناسبة الذكرى العطرة لهذا القائد العظيم الذي عمل بجد واجتهاد لبناء دولة الإمارات على أسس قوية».