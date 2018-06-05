سيد الحجار(الاتحاد)

كشفت المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية، والتي تشمل كلاً من ياس مول، والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، والجيمي مول، عن إطلاق فعاليات عيد الفطر بالحسومات الضخمة لمدة 24 ساعة.

وستقدم أكثر من 400 علامة تجارية خصومات تصل إلى 90% في متاجر مختارة، وهدايا متنوعة بما في ذلك سيارة تسلا طراز X، و3 ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد، ذلك بالإضافة إلى العروض الترفيهية للزوار.

وتفتتح مراكز التسوق الثلاثة أبوابها طوال عطلة نهاية الأسبوع، واحتفاءً بعيد الفطر، ستبدأ عروض المراكز التجارية الثلاثة من العاشرة صباحاً يوم 15 يونيو حتى العاشرة صباح 16 يونيو، مقدمة مجموعة من الفعاليات والخصومات والجوائز وعروضاً تسويقية حصرية كل ساعة، وستطلق المراكز التجارية الثلاثة مسابقات «انفق واربح»، وستقوم بالإعلان عن جوائز كل ساعة طوال مهرجان العيد.

وقال سعود خوري، مدير عام ياس مول، لـ «الاتحاد» إن العروض المقدمة من المول متنوعة، حيث يتسابق أكثر من 300 محل لتقديم العروض التي تشمل تخفيضات متنوعة تتراوح بين 30 و50%، وتصل في بعض المحال إلى 90%، فضلاً عن توجه محال لتقديم عروض تشمل الحصول على قسائم شرائية عند الشراء بقيمة محددة، أو الحصول على منتج مجاني عند شراء منتج ما.