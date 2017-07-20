تشو كونفي.. كيف أصبحت أغنى امرأة عصامية في العالم؟

أبوظبي (الاتحاد نت)

أصبحت الصينية تشو كونفي أغنى امرأة عصامية في العالم، وفقاً لبيانات جديدة، بعد أن فقدت إليزابيث هولمز ثروتها إثر مقاضاتها بتهمة الاحتيال.

وتشير التقديرات إلى أن ثروة تشو، مؤسسة شركة لنس تكنولوجي، تبلغ 9.2 مليار دولار في حين تبلغ قيمة الشركة التي تنتج شاشات لهواتف آي فون نحو 11 مليار دولار.

واستفادت تشو (47 عاماً) من التزام الحزب الشيوعي الصيني بمبدأ المساواة بين الجنسين. وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تشو نشأت في مزرعة وتركت التعليم وهي في سن 16 عاماً عندما كانت في مرحلة المدرسة الثانوية.

بعد ذلك بدأت العمل في مصنع لعدسات الساعات وفي الوقت نفسه كانت تحضر دروساً مسائية في مجالات مثل المحاسبة والسلامة من الحريق في جامعة شنتشن.

وقالت تشو «كان لي عقلية آنذاك وهي أنني أردت فقط أن أتعلم... كان لي هدف مختلف عن الآخرين لأنهم جميعا جاءوا من مناطق وسط المدينة ومعهم المال ولكن لم يكن لدي المال. كل ما كنت أريده هو تغيير مصيري بمجهودي».