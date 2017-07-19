التلوث يدفع الأسماك لاتخاذ قرارات خاطئة



تاريخ النشر: الخميس 20 يوليو 2017 سيدني (د ب أ) خلصت دراسة أسترالية إلى أنه حتى البقعة الصغيرة من النفط يمكن أن تجعل أسماك الشعاب المرجانية، مثل أسماك الدامسل الملونة، تتخذ قرارات غير مدروسة وخطيرة. وقالت جودي رامر، أحد معدي الدراسة، لـ(د. ب. أ.) أمس الأربعاء: «إن الأسماك تصبح غير قادرة على التفريق بين الصديق والعدو، وتتوقف عن التحرك في مجموعات وتلجأ لاختيارات خاطئة فيما يتعلق بموطنها». وتم إجراء الدراسة على مدار خمسة أسابيع في جزيرة ليزارد بمنطقة الحاجز المرجاني العظيم، وشملت ستة أنواع من أسماك الشعاب المرجانية. وأفادت الدراسة، بأن التعرض للنفط يجعل السمكة أكثر عرضة لالتهامها من قبل المفترسين.