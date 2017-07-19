باحثون: الديناصور «تي ركس» لم يكن عداءً ماهراً

لندن (رويترز)

قلب بحث، أجري بمساعدة الكمبيوتر، رأساً على عقب افتراضات ظلت قائمة لفترة طويلة بخصوص سرعة «التيرانوصور ركس»، وهو من أشرس وأقوى الديناصورات، ويعرف اختصاراً باسم «تي ركس»، وبينما كانت قدرات «تي ركس» في العدو موضع نقاش ساخن بين علماء الحفريات على مدى عقود، فإن التوافق الذي تم التوصل إليه من نماذج الميكانيكا الحيوية السابقة هو أن تلك الديناصورات آكلة اللحوم من العصر الطباشيري، يمكن أن تركض بسرعة تصل إلى 75 كيلومتراً في الساعة. وهذه السرعة تزيد عن ضعفي السرعة التي يصلها أسرع رجل في التاريخ.

لكنّ بحثاً أجرته جامعة مانشستر أظهر أن هذا الحيوان المفترس كان سيكسر ساقيه فعلياً إذا حاول العدو، وذلك بسبب حجمه ووزنه.

وقال البروفيسور وليام سيلرز من كلية علوم الأرض والبيئة في الجامعة: «لا بد أن تكون العضلات قادرة على توليد قوة كافية كي تسمح بالحركة بسرعة كبيرة، ولكن الهيكل العظمي يجب أن يكون قادراً في الوقت نفسه على التكيف مع الأحمال التي تولدها السرعة الكبيرة».

وقال لـ«رويترز»: «هذا هو ما فشل فيه، فالهيكل العظمي لـ(تي ركس) لم يكن قوياً بما يكفي للجري». وتوصل الباحثون إلى أن سرعته لم تكن تتجاوز خمسة أمتار في الثانية، وهو ما يعادل 18 كيلومتراً في الساعة، وهو أقل من نصف أقصى سرعة استطاع العداء الجاميكي يوسين بولت بلوغها.

وقال سيلرز: «إن دراسته دفعت إلى إعادة التفكير في كيفية اصطياد (تي ركس) لفريسته».