واشنطن تكشف وموسكو تنفي «عشاءً سرياً» بين ترامب وبوتين

عواصم (وكالات)

كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أجريا محادثة لم يكشف عنها من قبل خلال عشاء لزعماء قمة مجموعة العشرين التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر في ألمانيا، ما نفته موسكو منتقدة التقارير الإعلامية الأميركية.

وكان ترامب وبوتين قد تحادثا لبرهة في مستهل القمة التي استضافتها مدينة هامبورج، قبل أن يعقدا في 7 يوليو قمة استمرت أكثر من ساعتين، وشارك فيها وزيرا خارجية البلدين. لكن الرئيسين التقيا مجدداً في الليلة الأخيرة لقمة هامبورج خلال عشاء أقيم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة وزوجاتهم، حسب ما أوضح المسؤول في الرئاسة الأميركية.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه: «أقيم عشاء طابعه اجتماعي بحت للأزواج في قمة مجموعة العشرين». وأضاف: «قرابة النهاية تحدث الرئيس مع بوتين على العشاء».

وأثار الكشف عن هذا اللقاء الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب إبقائه طي الكتمان طيلة هذا الوقت، وكذلك أيضاً حول الأشخاص الذين شاركوا فيه، وحول المدة التي استغرقها.

وسارع ترامب إلى الرد على موقع تويتر معلقاً «هذه القصة الكاذبة بشأن عشاء سري.. مقززة، دعي أعضاء مجموعة العشرين وأزواجهم إلى المستشارية الألمانية، والصحافة كانت تعلم بذلك».

وأضاف في تغريدة تالية: «إن الأخبار الكاذبة تزداد نفاقاً، فحتى عشاء نظم لقادة العشرين في ألمانيا قدم ليبدو خبيثاً».

من جهته، انتقد النائب في مجلس الشيوخ الروسي أليكسي بوشكوف، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي باللغة الروسية «الآن في أميركا أثاروا فضيحة حول أخبار كاذبة بشأن عشاء سري، بين بوتين وترامب». وأضاف «يطالبون بالإفصاح عن تفاصيل محادثة سرية لم تحدث.. هم مثيرون للاشمئزاز».