واشنطن تتهم طهران بدعم الإرهاب من «حزب الله» إلى «القاعدة»

عواصم (وكالات)

اتهمت الخارجية الأميركية إيران، أمس، بأنها الداعم الرئيس لميلشيات «حزب الله»اللبناني الذي يقدم الدعم إلى قوات النظام السوري، والرافض لتقديم قيادات من تنظيم «القاعدة» لديها للقضاء، وذلك بعد تلويح الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن قبل يومين، وتهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف القواعد الأميركية، إذا لم تبعد واشنطن قواعدها مسافة ألف كيلومتر حول إيران.

واتهم بيان الخارجية الأميركية إيران بدعم منظمات إرهابية ومحظورة قائلاً: «إن إيران ما زالت الداعم الرئيس لميلشيات حزب الله في لبنان الذي يقدم الدعم إلى قوات النظام السوري و «إنها ترفض تقديم قيادات من تنظيم القاعدة لديها إلى القضاء».

وجاء بيان الخارجية الأميركية بعدما هدد الحرس الثوري الإيراني أمس باستهداف القواعد الأميركية. ونقلت وكالة تسنيم عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله أمس: «إن على الولايات المتحدة إبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران إذا ما مضت قدماً في فرض عقوبات على طهران، في تهديد مبطن لواشنطن بعد فرضها عقوبات جديدة».

وأضاف جعفري: «إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة العقوبات ضد دفاعات إيران وحرسها الثوري، فعليها إبعاد قواعدها في المنطقة إلى مسافة نحو ألف كيلومتر حول إيران، وعليها أن تعلم أنها ستدفع ثمناً باهظاً لأي خطأ في الحسابات».

من جهته، أبلغ روحاني مجلس الوزراء أمس «إذا أراد الأميركيون فرض عقوبات علينا تحت أي ظرف أو ذريعة، فإن إيران سترد على ذلك». وأضاف: «لن نتغاضى عن الانتهاكات الأميركية (للاتفاق النووي)، وسنواجهها». وتعهد روحاني أن تفي إيران بالتزاماتها الدولية «على الرغم من أن الأميركيين يقدمون بيد ويأخذون بالأخرى».