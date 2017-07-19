واشنطن تتهم طهران بدعم الإرهاب من «حزب الله» إلى «القاعدة»

عواصم (وكالات)
اتهمت الخارجية الأميركية إيران، أمس، بأنها الداعم الرئيس لميلشيات «حزب الله»اللبناني الذي يقدم الدعم إلى قوات النظام السوري، والرافض لتقديم قيادات من تنظيم «القاعدة» لديها للقضاء، وذلك بعد تلويح الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن قبل يومين، وتهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف القواعد الأميركية، إذا لم تبعد واشنطن قواعدها مسافة ألف كيلومتر حول إيران.
واتهم بيان الخارجية الأميركية إيران بدعم منظمات إرهابية ومحظورة قائلاً: «إن إيران ما زالت الداعم الرئيس لميلشيات حزب الله في لبنان الذي يقدم الدعم إلى قوات النظام السوري و «إنها ترفض تقديم قيادات من تنظيم القاعدة لديها إلى القضاء».
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وأضاف جعفري: «إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة العقوبات ضد دفاعات إيران وحرسها الثوري، فعليها إبعاد قواعدها في المنطقة إلى مسافة نحو ألف كيلومتر حول إيران، وعليها أن تعلم أنها ستدفع ثمناً باهظاً لأي خطأ في الحسابات».
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