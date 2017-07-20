تعديل حكومي محدود في تركيا وألمـانيا تستدعي ســفير أنقرة

إسطنبول (وكالات)







أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، عن تعديل حكومي لا يتضمن تغييرات كبيرة، مع الإبقاء على المسؤولين الرئيسيين عن الاقتصاد وتعيين مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان في مناصب نواب رئيس الوزراء، فيما استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا قبل يومين ضمن ستة ناشطين آخرين.



وقال يلدريم في مؤتمر صحفي في أنقرة بعد لقاء لم يكن مقررا من قبل مع أردوغان، إن 15 من أعضاء الحكومة التركية الـ25 بقوا في مناصبهم، وبدل خمسة آخرون حقائبهم، بينما تم تغيير ستة وزراء.

وأضاف بعد إعلانه التشكيلة الحكومية الجديدة، إن هذا التعديل المحدود يهدف إلى «ضخ دم جديد»، مؤكدا أن «تعديلات تجري في بعض الأحيان عندما يكون التغيير ضروريا».

