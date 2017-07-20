  • الخميس 26 شوال 1438هـ - 20 يوليو 2017م

تعديل حكومي محدود في تركيا وألمـانيا تستدعي ســفير أنقرة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 20 يوليو 2017

إسطنبول (وكالات)


أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، عن تعديل حكومي لا يتضمن تغييرات كبيرة، مع الإبقاء على المسؤولين الرئيسيين عن الاقتصاد وتعيين مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان في مناصب نواب رئيس الوزراء، فيما استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا قبل يومين ضمن ستة ناشطين آخرين.
وقال يلدريم في مؤتمر صحفي في أنقرة بعد لقاء لم يكن مقررا من قبل مع أردوغان، إن 15 من أعضاء الحكومة التركية الـ25 بقوا في مناصبهم، وبدل خمسة آخرون حقائبهم، بينما تم تغيير ستة وزراء.

وأضاف بعد إعلانه التشكيلة الحكومية الجديدة، إن هذا التعديل المحدود يهدف إلى «ضخ دم جديد»، مؤكدا أن «تعديلات تجري في بعض الأحيان عندما يكون التغيير ضروريا».
وحسب التغييرات الجديدة، فإن كلا من وزير العدل بكر بوزداغ، والدفاع فكري أشيق، والصحة رجب أقداغ، وهاكان جاويش أوغلو ومحمد شيمشك، عينوا نوابا لرئيس الوزراء. وعين عبد الحميد غل وزيرا للعدل، وفاطمة بتول صايان قايا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وعمر جليك وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي، وفاروق أوزلو وزيرا للصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
... المزيد
     
 