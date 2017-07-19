قائد الجيوش الفرنسية يقدم استقالته بعد خلاف مع ماكرون

باريس (وكالات)

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه استقالته أمس من منصبه، بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتطاعات في ميزانية الدفاع، وذلك في قرار غير مسبوق يشكل أول أزمة كبيرة لولاية الرئيس، فيما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي.

وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان «في الظروف الحالية، لا أعتقد أنني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين».

وسارع ماكرون إلى استبدال دو فيلييه وعين الجنرال فرانسوا لوكوانتر (55 عاما) خلفا له وفق ما قال مصدر عسكري.

واندلع خلاف حاد الأسبوع الماضي بين الرجلين بعد شهرين فقط على انتخاب ماكرون، بينما كانت فرنسا تستعد للعرض العسكري لاحتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو تموز الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضيف شرف.