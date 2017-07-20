عشرات الجرحى في يوم غضب فلسطيني نصرةً للأقصى

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس يوم غضب شعبي احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في المسجد الأقصى،عبر وضع بوابات إلكترونية وكاميرات للمراقبة في باحة الحرم القدسي الشريف،واشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم في وقت

قمع الجنود الإسرائيليون مسيرة احتجاجية فلسطينية قرب حاجز قلنديا شمال القدس ، الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطع زيارته للصين والعودة الى رام الله.واطلق الجنود الإسرائيليون الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع على المواطنين المشاركين في المسيرة، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 34 إصابة بينها واحدة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بين الطرفين في منطقة باب الأسباط والبلدة القديمة في القدس الليلة قبل الماضية، مشيرةً إلى

أنها نقلت 14 مصابا إلى المستشفيات بينها إصابة خطيرة في الصدر، بينما تعاملت ميدانيا مع 20 إصابة.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجنود الإسرائيليين والشرطة هاجمت المصلين خلال صلاة العشاء، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاههم، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن شرطيين إسرائيليين اثنين أصيبا أثناء مواجهات في الحرم القدسي .